ذئب جديد ينتقل لـ لندن.. تراوري ينضم إلى فولام

أعلن نادي فولام الإنجليزي ضم الإسباني أداما تراوري في صفقة انتقال حر.

أداما تراوري النادي : فولام فولام

ووقع الجناح البالغ 27 عاما على عقد يمتد لـ 2025 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وانضم تراوري في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ولفرهامبتون الإنجليزي بنهاية الموسم المنقضي.

وقال تراوري لموقع النادي الرسمي: "فرصة طيبة لي، فصل جديد، أحب النادي ولدي معلومات عنه من راؤول خيمينيز، الذي يبدو أنه يحب النادي".

وتابع "أنا متحمس وجائع لتقديم 100% هنا".

We're delighted to confirm the signing of @AdamaTrd37! 💪 — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 12, 2023

ولا يعد تراوري غريبا على الدوري الإنجليزي حيث لعب لأندية أستون فيلا وميدلسبروه وولفرهامبتون.

ولعب معارا في النصف الثاني من موسم 2021-2022 لصفوف برشلونة.

كما شارك في 8 مباريات دولية بقميص إسبانيا وتواجد في قائمة اللاروخا بيورو 2020.

وأصبح الإسباني ثالث تدعيمات فريق ماركو سيلفا بعد ضم كالفين باسي من أياكس وراؤول خيمينيز من ولفرهامبتون.

واستهل فولام الموسم في الدوري الإنجليزي بالفوز على إيفرتون بهدف دون رد.