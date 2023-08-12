تشافي: لا ضرورة للحديث عن ديمبيلي مرة أخرى.. وهذا موقف أراوخو وكريستنسن

السبت، 12 أغسطس 2023 - 21:36

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز

تحدث تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الجولة الأولى من الدوري الإسباني ضد خيتافي.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي: "الفريق يبدو واثقا ولدينا شعور جيد. بالتأكيد يجب أن نلعب بقوة، فهي مباراة أولى صعبة، ولكننا سنحاول اللعب بطريقتنا والسيطرة على المباراة".

وأضاف "نحتاج للكثير من الحركة والأجساد داخل المنطقة ضد الفرق التي تواجهنا بدفاع منخفض".

أخبار متعلقة:
دي زيربي: لا أركز مع كايسيدو الذي يريد مغادرة برايتون العالمي زعيم العرب.. رونالدو يقود النصر لإنهاء هيمنة الهلال ويتوج بـ كأس الملك سلمان ظهور في أول يوم.. هاري كين على مقاعد بدلاء بايرن أمام لايبزج في السوبر الألماني ماركا: كيبا يوقف انتقاله إلى بايرن ميونيخ ويفضل الإعارة لـ ريال مدريد

وعن جاهزية ثنائي الدفاع أندرياس كريستنسن ورونالد أراوخو قال: "إنهما بخير. لقد تعرضا لإصابات خفيفة، ولكنهما سيتواجدان معنا في القائمة غدا".

أما عن تسجيل اللاعبين قال تشافي: "نحن ننتظر في الوقت الحالي. النادي يقوم بعمل عظيم، وسنرى أين سيقودنا. سنحاول تسجيل أغلب اللاعبين قبل المباراة، ونشعر بالتفاؤل حيال ذلك".

ونجح برشلونة في تسجيل إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي القادم في صفقة انتقال حر.

وواصل تشافي "أتمتع بالسلام الذهني لأني أعلم أني سأتمكن من الاعتماد على كل اللاعبين تقريبا لهذه المباراة".

وعن سوق الانتقالات والتحركات المحتملة بعد ذلك قال: "ليس لدي جديد لأخبركم به. السوق مفتوح حتى 31 أغسطس، ولكننا نركز الآن على مباراة الغد".

وتابع "لن نعرف كيف سينتهي الأمر حتى 1 سبتمبر . يجب أن ننافس بما نملك الآن".

وأخيرا عن عثمان ديمبيلي قال: "لقد كان شخصا جيدا وساعدنا. منحناه الحب والأهمية ولكن الأمر انتهى بطريقة محبطة للغاية. لقد قرر الرحيل وأتمنى له حظا طيبا. ليس من الضروري أن نتحدث عنه بعد الآن".

وانتقل الجناح الفرنسي إلى باريس سان جيرمان بعد 6 سنوات في برشلونة.

ويسعى الفريق الكتالوني للحفاظ على لقب الدوري الذي استعاده في الموسم الماضي.

الدوري الإسباني برشلونة تشافي عثمان ديمبيلي
نرشح لكم
تشكيل ريال مدريد - أنشيلوتي يخلص لعاداته.. مودريتش وكروس على مقاعد البدلاء ماركا: شكوى من الدوري الإسباني ضد باريس سان جيرمان برشلونة ينهي أزمة تسجيل جوندوجان من بديل نيمار إلى مزاملته.. عثمان ديبميلي إلى سان جيرمان من برشلونة فالنسيا ينهي هيمنة إشبيلية رغم رأسية النصيري.. وألميريا يسقط في افتتاح الدوري الإسباني مؤتمر أنشيلوتي: مواصفات بديل كورتوا؟ أن يصد بيديه.. ولن أعتمد على طريقة لعب واحدة تقرير ألماني: وكيل كولو مواني في محادثات مع ريال مدريد 4 حراس مرمى قد يعوضون انتهاء موسم كورتوا في ريال مدريد
أخر الأخبار
الأهلي يعلن ضم صلاح محسن لقائمة الموسم الجديد 5 دقيقة | الدوري المصري
رسالة شديدة اللهجة لـ سيتي.. نيوكاسل يسحق أستون فيلا بخماسية 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشافي: لا ضرورة للحديث عن ديمبيلي مرة أخرى.. وهذا موقف أراوخو وكريستنسن 30 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر السوبر الألماني - بايرن ميونيخ (0) (1) لايبزج.. تيل يهدر فرصة التعادل 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
دي زيربي: لا أركز مع كايسيدو الذي يريد مغادرة برايتون 46 دقيقة | ميركاتو
تشكيل ريال مدريد - أنشيلوتي يخلص لعاداته.. مودريتش وكروس على مقاعد البدلاء ساعة | الدوري الإسباني
معسكر في برج العرب لـ البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
العالمي زعيم العرب.. رونالدو يقود النصر لإنهاء هيمنة الهلال ويتوج بـ كأس الملك سلمان ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك 2 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط 3 تقرير: محمد شريف ينتقل لـ الخليج السعودي 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي الأولية - كريم وليد على رأس 31 لاعبا لموسم 2023-24