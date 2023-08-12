تشافي: لا ضرورة للحديث عن ديمبيلي مرة أخرى.. وهذا موقف أراوخو وكريستنسن

تحدث تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الجولة الأولى من الدوري الإسباني ضد خيتافي.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي: "الفريق يبدو واثقا ولدينا شعور جيد. بالتأكيد يجب أن نلعب بقوة، فهي مباراة أولى صعبة، ولكننا سنحاول اللعب بطريقتنا والسيطرة على المباراة".

وأضاف "نحتاج للكثير من الحركة والأجساد داخل المنطقة ضد الفرق التي تواجهنا بدفاع منخفض".

وعن جاهزية ثنائي الدفاع أندرياس كريستنسن ورونالد أراوخو قال: "إنهما بخير. لقد تعرضا لإصابات خفيفة، ولكنهما سيتواجدان معنا في القائمة غدا".

أما عن تسجيل اللاعبين قال تشافي: "نحن ننتظر في الوقت الحالي. النادي يقوم بعمل عظيم، وسنرى أين سيقودنا. سنحاول تسجيل أغلب اللاعبين قبل المباراة، ونشعر بالتفاؤل حيال ذلك".

ونجح برشلونة في تسجيل إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي القادم في صفقة انتقال حر.

وواصل تشافي "أتمتع بالسلام الذهني لأني أعلم أني سأتمكن من الاعتماد على كل اللاعبين تقريبا لهذه المباراة".

وعن سوق الانتقالات والتحركات المحتملة بعد ذلك قال: "ليس لدي جديد لأخبركم به. السوق مفتوح حتى 31 أغسطس، ولكننا نركز الآن على مباراة الغد".

وتابع "لن نعرف كيف سينتهي الأمر حتى 1 سبتمبر . يجب أن ننافس بما نملك الآن".

وأخيرا عن عثمان ديمبيلي قال: "لقد كان شخصا جيدا وساعدنا. منحناه الحب والأهمية ولكن الأمر انتهى بطريقة محبطة للغاية. لقد قرر الرحيل وأتمنى له حظا طيبا. ليس من الضروري أن نتحدث عنه بعد الآن".

وانتقل الجناح الفرنسي إلى باريس سان جيرمان بعد 6 سنوات في برشلونة.

ويسعى الفريق الكتالوني للحفاظ على لقب الدوري الذي استعاده في الموسم الماضي.