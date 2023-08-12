دي زيربي: لا أركز مع كايسيدو الذي يريد مغادرة برايتون

كشف روبرتو دي زيربي المدير الفني لـ برايتون عن موقفه من رحيل مويسيس كايسيدو لاعب وسط فريقه المحتملة خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال دي زيربي عقب الفوز على لوتون تاون: "مويسيس كايسيدو؟ إنه يريد مغادرة برايتون وهذا ليس ما أركز فيه".

وأضاف "تركيزي على لاعبي الفريق وعملي معهم وما يمكن تحسينه وإذا فزنا بالمباراة الثانية ستكون بداية قوية جدا".

وفاز برايتون على لوتون تاون برباعية مقابل هدف في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن موسيس كايسيدو لاعب برايتون أخبر ليفربول برغبته في اللعب لتشيلسي.

وأوضح رومانو أن كايسيدو قرر الالتزام بوعده مع تشيلسي بعد الاتفاق على تفاصيل تعاقده الشخصية منذ شهر مايو الماضي.

وأشار رومانو إلى أن تشيلسي سيتقدم بعرض خلال ساعات إلى برايتون لضم كايسيدو.

ليفربول كان قد توصل لاتفاق مع برايتون لضم كايسيدو مقابل 110 مليون جنيه إسترليني وفقا لما ذكرته شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية متفوقا على عرض تشيلسي بفارق 10 ملايين فقط.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "جارديان" الإنجليزية في وقت سابق فإن تشيلسي لم يستسلم بعد في رغبته في ضم اللاعب الإكوادوري.

وأوضح التقرير أن تشيلسي ينوي التقدم بعرض جديد أكبر مما قدمه ليفربول ليضم كايسيدو.

لكن الأزمة تكمن أن برايتون كان قد حدد نهاية يوم الخميس موعدا نهائيا للأندية الراغبة في التقدم بعروض لضم كايسيدو مؤكدا أنه سيختار أعلى عرض منهم وهو ما نجح ليفربول في الوصول إليه.

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول أعلن في مؤتمر صحفي توصل ناديه لاتفاق بالفعل مع برايتون لضم كايسيدو لكنه لم يكشف عن موعد الفحص الطبي.

اللاعب صاحب الـ21 عاما انضم إلى برايتون قادما من إ إنديبندينتي الأرجنتيني في عام 2021.

وخاض كايسيدو مع برايتون 53 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة.