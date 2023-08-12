برايتون يكمل من حيث انتهى برباعية.. القائم يحبط وست هام واستمرار هزائم الصاعدين

السبت، 12 أغسطس 2023 - 19:38

كتب : FilGoal

جواو بيدرو

رباعية افتتاحية لكتيبة روبرتو دي زيربي، والهدف الأول من جانب الفريق الصاعد حديثا. هكذا انتهت مباراة برايتون ضد لوتون تاون بفوز الأول 4-1 في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

البداية أتت بهدف مشترك من رجلي الموسم الماضي المعتادين، حيث أرسل كاورو ميتوما عرضية أنهاها سولي مارش برأسه في الدقيقة 36.

فيما أتت تسديدة باسكال جروس في القائم، في الدقيقة 52.

أخبار متعلقة:
ماركا: شكوى من الدوري الإسباني ضد باريس سان جيرمان أرتيتا: لم نكن في قمة التركيز أمام نوتنجهام.. والمباراة الأولى صعبة حلوة البدايات.. أرسنال ينطلق بثنائية في شباك نوتينجهام فورست ذا أثليتك: بعد رحيل كين واقتراب لوريس.. سون قائدا جديدا لـ توتنام

ثاني الأهداف أتى بتوقيع المهاجم الجديد جواو بيدرو الوافد من واتفورد، بركلة جزاء في الدقيقة 71.

بيدرو سجل هدفه الأول مع برايتون في شباك لوتون، وهو نفس الفريق الذي تلقى هدفه الأول على الإطلاق مع واتفورد.

وفي الدقيقة 81 سجل لوتون هدفه الأول بتوقيع كارلتون موريس من ركلة جزاء، بعد لمسة يد من مادس أندرسن.

برايتون لم يتوقف هنا، حيث سجل سيمون أدينجرا الهدف الثالث في الدقيقة 83، وأضاف إيفان فيرجسون الرابع في الدقيقة 95 بعد تمريرة من بيرفيس إستوبينيان.

وأكمل شيفيلد يونايتد مسلسل خسارة الثلاثي الصاعد حديثا، بهدف دون رد أمام كريستال بالاس.

سجل أودسون إدوارد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50.

وكان بيرنلي قد سقط على يد مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد.

وفي موقعة بورنموث أمام وست هام يونايتد، انتهت المباراة 1-1 رغم كرة لوكاس باكيتا لاعب وست هام في الدقيقة 90، والتي ارتطمت بالقائم.

تقدم جارود بوين في الدقيقة 52 بتسديدة رائعة من خارج المنطقة، وتعادل دومينيك سولانكي لبورنموث في الدقيقة 83.

فيما فاز فولام على إيفرتون بهدف دون رد، سجله البديل بوبي دي كوردوفا ريد في الدقيقة 73 بصناعة بديل آخر هو أندرياس بيريرا.

وبدأ راؤول خيمينيز الوافد من ولفرهامبتون في التشكيل الأساسي، ثم ترك موقعه لألكساندر ميتروفيتش في الدقيقة 58، الذي تعرض لإصابة في الدقيقة 62، ولكنه واصل اللعب لاحقا.

وتستمر مباريات السبت بمواجهة نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا، فيما يلعب غدا -الأحد- برينتفورد ضد توتنام، وتشيلسي ضد ليفربول.

وتختتم الجولة يوم الإثنين بمباراة مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون.

برايتون الدوري الإنجليزي وست هام فولام ميتروفيتش جواو بيدرو ميتوما
نرشح لكم
ماركا: كيبا يوقف انتقاله إلى بايرن ميونيخ ويفضل الإعارة لـ ريال مدريد أرتيتا: لم نكن في قمة التركيز أمام نوتنجهام.. والمباراة الأولى صعبة ذا أثليتك: بعد رحيل كين واقتراب لوريس.. سون قائدا جديدا لـ توتنام حلوة البدايات.. أرسنال ينطلق بثنائية في شباك نوتينجهام فورست انتهت في الدوري الإنجليزي - برايتون (4)-(1) لوتون.. بورنموث (1)-(1) وست هام.. إيفرتون (0)-(1) فولام انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (2) - (1) نوتينجهام فورست.. 3 نقاط ثمينة تشكيل أرسنال – رايس وهافيرتز وتيمبر أساسيون ضد نوتنجام رسالة وداعية من هاري كين لـ توتنام: لا يمكن أن تعرف ما قد يحدث في المستقبل
أخر الأخبار
ماركا: كيبا يوقف انتقاله إلى بايرن ميونيخ ويفضل الإعارة لـ ريال مدريد 41 دقيقة | ميركاتو
برايتون يكمل من حيث انتهى برباعية.. القائم يحبط وست هام واستمرار هزائم الصاعدين 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ماركا: شكوى من الدوري الإسباني ضد باريس سان جيرمان ساعة | الدوري الإسباني
أرتيتا: لم نكن في قمة التركيز أمام نوتنجهام.. والمباراة الأولى صعبة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
دكرنس يعترض على دوري المحترفين: الدور الواحد يخل بتكافؤ الفرص.. هذه مطالبنا وسنلجأ للقضاء 2 ساعة | الكرة المصرية
مباشر نهائي البطولة العربية - الهلال (1) (2) النصر.. طرد المدير الفني 2 ساعة | السعودية
ذا أثليتك: بعد رحيل كين واقتراب لوريس.. سون قائدا جديدا لـ توتنام 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل نهائي البطولة العربية - روبن نيفيز يقود الهلال أمام النصر.. وعودة العويس 3 ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك 2 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط 3 تقرير: محمد شريف ينتقل لـ الخليج السعودي 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي الأولية - كريم وليد على رأس 31 لاعبا لموسم 2023-24