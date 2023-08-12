برايتون يكمل من حيث انتهى برباعية.. القائم يحبط وست هام واستمرار هزائم الصاعدين

رباعية افتتاحية لكتيبة روبرتو دي زيربي، والهدف الأول من جانب الفريق الصاعد حديثا. هكذا انتهت مباراة برايتون ضد لوتون تاون بفوز الأول 4-1 في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

البداية أتت بهدف مشترك من رجلي الموسم الماضي المعتادين، حيث أرسل كاورو ميتوما عرضية أنهاها سولي مارش برأسه في الدقيقة 36.

فيما أتت تسديدة باسكال جروس في القائم، في الدقيقة 52.

ثاني الأهداف أتى بتوقيع المهاجم الجديد جواو بيدرو الوافد من واتفورد، بركلة جزاء في الدقيقة 71.

بيدرو سجل هدفه الأول مع برايتون في شباك لوتون، وهو نفس الفريق الذي تلقى هدفه الأول على الإطلاق مع واتفورد.

وفي الدقيقة 81 سجل لوتون هدفه الأول بتوقيع كارلتون موريس من ركلة جزاء، بعد لمسة يد من مادس أندرسن.

برايتون لم يتوقف هنا، حيث سجل سيمون أدينجرا الهدف الثالث في الدقيقة 83، وأضاف إيفان فيرجسون الرابع في الدقيقة 95 بعد تمريرة من بيرفيس إستوبينيان.

وأكمل شيفيلد يونايتد مسلسل خسارة الثلاثي الصاعد حديثا، بهدف دون رد أمام كريستال بالاس.

سجل أودسون إدوارد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50.

وكان بيرنلي قد سقط على يد مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد.

وفي موقعة بورنموث أمام وست هام يونايتد، انتهت المباراة 1-1 رغم كرة لوكاس باكيتا لاعب وست هام في الدقيقة 90، والتي ارتطمت بالقائم.

تقدم جارود بوين في الدقيقة 52 بتسديدة رائعة من خارج المنطقة، وتعادل دومينيك سولانكي لبورنموث في الدقيقة 83.

فيما فاز فولام على إيفرتون بهدف دون رد، سجله البديل بوبي دي كوردوفا ريد في الدقيقة 73 بصناعة بديل آخر هو أندرياس بيريرا.

وبدأ راؤول خيمينيز الوافد من ولفرهامبتون في التشكيل الأساسي، ثم ترك موقعه لألكساندر ميتروفيتش في الدقيقة 58، الذي تعرض لإصابة في الدقيقة 62، ولكنه واصل اللعب لاحقا.

وتستمر مباريات السبت بمواجهة نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا، فيما يلعب غدا -الأحد- برينتفورد ضد توتنام، وتشيلسي ضد ليفربول.

وتختتم الجولة يوم الإثنين بمباراة مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون.