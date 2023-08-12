أرتيتا: لم نكن في قمة التركيز أمام نوتنجهام.. والمباراة الأولى صعبة

السبت، 12 أغسطس 2023 - 18:16

كتب : FilGoal

أرتيتا

يرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال أن فريقه لم يكن في قمة تركيزه رغم تحقيق الفوز على نوتنجهام فورست في بداية الدوري الإنجليزي.

وفاز أرسنال على نوتنجهام بهدفين لهدف في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت بملعب الإمارات.

وقال أرتيتا عقب المباراة لقناة بي تي سبورتس: "من الصعب دائما الفوز بالمباراة الأولى في الموسم، نستحق أن نفوز لكننا لم نقتل المباراة مبكرا ونتيجة 2-0 في الدوري الإنجليزي دائما ما تكون خطيرة ولم نكن في قمة التركيز واستقبلنا هدفا".

أخبار متعلقة:
ذا أثليتك: بعد رحيل كين واقتراب لوريس.. سون قائدا جديدا لـ توتنام حلوة البدايات.. أرسنال ينطلق بثنائية في شباك نوتينجهام فورست

وأضاف "لا يمكنك منح الفرق أي شيء وقد منحناهم الأمل وبعدها كنا نشعر أننا نريد أن تنتهي المباراة لنحصل على النقاط الثلاث".

وأتم تصريحاته "إيدي نكيتياه شعر بخيبة أمل لأنه لم يبدأ مباراة الدرع الخيرية ضد مانشستر سيتي، لكنه شارك اليوم وكان له تأثير كبير، لقد تدرب مثل الوحش هذا الأسبوع وقال لي يجب أن ألعب لذلك كان يجب أن أدفع به فهو مثال رائع".

وسجل ثنائية فوز أرسنال على نوتنجهام كل من إيدي نكيتياه وبوكايو ساكا.

وتوج أرسنال قبل أسبوع بكأس الدرع الخيرية بالفوز على مانشستر سيتي بركلات الترجيح.

ويلعب أرسنال في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي ضد كريستال بالاس يوم الإثنين بعد المقبل.

أرسنال الدوري الإنجليزي أرتيتا
نرشح لكم
ذا أثليتك: بعد رحيل كين واقتراب لوريس.. سون قائدا جديدا لـ توتنام حلوة البدايات.. أرسنال ينطلق بثنائية في شباك نوتينجهام فورست مباشر الدوري الإنجليزي - برايتون (2)-(0) لوتون.. بورنموث (0)-(1) وست هام.. إيفرتون (0)-(1) فولام انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (2) - (1) نوتينجهام فورست.. 3 نقاط ثمينة تشكيل أرسنال – رايس وهافيرتز وتيمبر أساسيون ضد نوتنجام رسالة وداعية من هاري كين لـ توتنام: لا يمكن أن تعرف ما قد يحدث في المستقبل شيرار يستطيع الآن إيصاله بالسيارة.. هاري كين إلى بايرن ميونيخ هالاند عن هدفه الثاني: كان الإنهاء جيدا.. أليس كذلك؟
أخر الأخبار
أرتيتا: لم نكن في قمة التركيز أمام نوتنجهام.. والمباراة الأولى صعبة 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دكرنس يعترض على دوري المحترفين: الدور الواحد يخل بتكافؤ الفرص.. وهذه مطالبنا 20 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر نهائي البطولة العربية - الهلال (0) (0) النصر.. العويس يتألق مجددا 37 دقيقة | السعودية
ذا أثليتك: بعد رحيل كين واقتراب لوريس.. سون قائدا جديدا لـ توتنام 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل نهائي البطولة العربية - روبن نيفيز يقود الهلال أمام النصر.. وعودة العويس ساعة | كأس العرب
الثاني من فيوتشر.. بيراميدز يعلن تعاقده مع محمود مرعي ساعة | ميركاتو
تشكيل نهائي البطولة العربية - رونالدو وماني وبروزوفيتش يقودون النصر أمام الهلال ساعة | كأس العرب
حلوة البدايات.. أرسنال ينطلق بثنائية في شباك نوتينجهام فورست ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك 2 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط 3 تقرير: محمد شريف ينتقل لـ الخليج السعودي 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي الأولية - كريم وليد على رأس 31 لاعبا لموسم 2023-24