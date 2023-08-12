أرتيتا: لم نكن في قمة التركيز أمام نوتنجهام.. والمباراة الأولى صعبة

يرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال أن فريقه لم يكن في قمة تركيزه رغم تحقيق الفوز على نوتنجهام فورست في بداية الدوري الإنجليزي.

وفاز أرسنال على نوتنجهام بهدفين لهدف في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت بملعب الإمارات.

وقال أرتيتا عقب المباراة لقناة بي تي سبورتس: "من الصعب دائما الفوز بالمباراة الأولى في الموسم، نستحق أن نفوز لكننا لم نقتل المباراة مبكرا ونتيجة 2-0 في الدوري الإنجليزي دائما ما تكون خطيرة ولم نكن في قمة التركيز واستقبلنا هدفا".

وأضاف "لا يمكنك منح الفرق أي شيء وقد منحناهم الأمل وبعدها كنا نشعر أننا نريد أن تنتهي المباراة لنحصل على النقاط الثلاث".

وأتم تصريحاته "إيدي نكيتياه شعر بخيبة أمل لأنه لم يبدأ مباراة الدرع الخيرية ضد مانشستر سيتي، لكنه شارك اليوم وكان له تأثير كبير، لقد تدرب مثل الوحش هذا الأسبوع وقال لي يجب أن ألعب لذلك كان يجب أن أدفع به فهو مثال رائع".

وسجل ثنائية فوز أرسنال على نوتنجهام كل من إيدي نكيتياه وبوكايو ساكا.

وتوج أرسنال قبل أسبوع بكأس الدرع الخيرية بالفوز على مانشستر سيتي بركلات الترجيح.

ويلعب أرسنال في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي ضد كريستال بالاس يوم الإثنين بعد المقبل.