ذا أثليتك: بعد رحيل كين واقتراب لوريس.. سون قائدا جديدا لـ توتنام

استقر أنجيلوس بوستيكولجو المدير الفني لتوتنام على منح شارة قيادة الفريق إلى النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين.

وذكرت شبكة أخبار "ذا أثليتك" أن سون أصبح القائد الجديد لتوتنام بعد رحيل هاري كين إلى بايرن ميونيخ.

وكذلك اقتراب الحارس المخضرم الفرنسي هوجو لوريس.

ليصبح سون هيونج مين البالغ من العمر 31 عاما هو قائد توتنام.

ويليه في ترتيب قائدي الفريق المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو، ولاعب الوسط جيمس ماديسون المنضم حديثا لـ توتنام قادما من ليستر سيتي دون ترتيب بينهما.

ويفتتح توتنام مبارياته في الدوري الإنجليزي غدا الأحد بمواجهة برينتفورد.