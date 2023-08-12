انتهت في الدوري الإنجليزي - برايتون (4)-(1) لوتون.. بورنموث (1)-(1) وست هام.. إيفرتون (0)-(1) فولام
السبت، 12 أغسطس 2023 - 16:59
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفاز حتى الآن مانشستر سيتي على بيرنلي 3-0، وأرسنال على نوتنجهام فورست 2-1.
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برايتون (4)-(1) لوتون
ق 95 جوووول فيرجسون يسجل من صناعة إستوبينيان
ق 83 جوووول سيمون أدينجرا يسجل الثالث
ق 81 جووول ركلة الجزاء تسكن الشباك.. كارلتون موريس يسجل هدف لوتون الأول في الدوري
ق 80 ركلة جزاء لصالح لوتون.. الكةر تصطدم بيد مادس جويل أنديرسن
ق 79 خروج جيمس ميلنر وداني ويلبك ونزول جويل فيلتمان وإيفان فيرجسون
ق 74 بيلي جيلمور بدلا من محمود داوود
ق 71 جووووووووووووووووول جواو بيدرو يسجل من ركلة جزاء
ق 70 توم لوكير يرتكب ركلة جزاء لصالح برايتون بمخالفة
ق 64 مارش يسدد ولكن الحارس كامينسكي يتألق
ق 52 باسكال جروس يسدد ولكن في القائم
الشوط الثاني
ق 42 داني ويلبك يسدد ولكن الدفاع يبعد الكرة أمام المرمى
ق 38 دانييل ويلبك يهدر الثاني سريعا في القائم
ق 36 جووووول عرضية ميتوما ينهيها سولي مارش برأسية في الشباك
ق 33 تسديدة من ميتوما ولكن تمر بجوار القائم
ق 21 ويلبك يسدد ولكن الحارس يتصدى
ق 7 إنذار للظهير برفيس إستوبينيان
ق 5 جواو بيدرو يهدر هدفا مبكرا بجوار القائم
بداية المباراة
بورنموث (1)-(1) وست هام
ق 90 لوكاس باكيتا يسدد في القائم!
ق 83 جووووول دومينيك سولانكي يسجل التعادل بعد تمريرة من أنطوان سيمينيو
ق 65 جو روثويل يسدد لبورنموث ولكن في العارضة
ق 52 جووووول جارود بوين يسجل بتسديدة رائعة من خارج المنطقة
الشوط الثاني
ق 17 توماس سوتشيك يسدد ولكن بجوار القائم
ق 6 جارود بوين يسدد بجوار القائم
بداية المباراة
إيفرتون (0)-(1) فولام
ق 73 جووووول دي كوردوفا ريد يسجل بصناعة بيريرا.. سقطت شباك إيفرتون
ق 64 كارلوس فينيسيوس كان يستعد للنزول.. ولكن ميتروفيتش يواصل حتى الآن
ق 62 إصابة ميتروفيتش
ق 58 ألكساندر ميتروفيتش وأندرياس بيريرا بدلا من راؤول خيمينيز وتوم كايرني
ق 46 خروج ويليان ونزول بوبي دي كوردوفا ريد في صفوف فولام
الشوط الثاني
ق 36 مايكل كين يسجل برأسية ولكن الهدف يلغى
ق 19 إيوبي يسدد والدفاع يبعد الكرة
ق 5 دوكوريه يسدد ولكن بيرند لينو يتألق في التصدي
بداية المباراة
شيفيلد يونايتد (0)-(1) كريستال بالاس
ق 70 إدوارد يسجل الثاني ولكن لا يحتسب بداعي التسلل
ق 50 جووووول أودسون إدوارد يسجل الهدف الأول بعد تمريرة حاسمة من جوردان أيو
الشوط الثاني
ق 22 جوردان أيو يسجل ولكن الراية توقفه
ق 9 ويليام أوسولا لاعب شيفيلد ويسدد ولكن بجوار القائم
بداية المباراة