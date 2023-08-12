سكاي: برشلونة يجدد مفاوضات كانسيلو

السبت، 12 أغسطس 2023 - 14:49

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو - مانشستر سيتي

جدد برشلونة مفاوضاته بشأن ضم جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي خلال هذا الصيف.

وبحسب "سكاي سبورتس" فإن برشلونة فتح باب المفاوضات مجددا مع مانشستر سيتي بشأن كانسيلو.

وأوضحت التقارير أن تشافي مدرب الفريق يعتبر ضم اللاعب أولوية قصوى.

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ويبدو أن كانسيلو لن يكمل رحلته مع بيب جوارديولا الموسم المقبل، حسب تقارير عديدة.

صحيفة "ريكورد" البرتغالية ذكرت في وقت سابق أن برشلونة ومانشستر سيتي وصلا لمرحلة متقدمة من المفاوضات قبل أن تتوقف الصفقة.

كانسيلو - 29 عاما - ظهير مانشستر سيتي الإنجليزي انتقل إلى صفوف بايرن معارا في يناير الماضي مع إمكانية الشراء بنهاية الموسم.

لكن بايرن لم يفعل بند الشراء، ليعود إلى ناديه الإنجليزي هذا الصيف.

ولعب الظهير البرتغالي 15 مباراة في الدوري الألماني، وسجل هدفا وصنع 4.

يذكر أن كانسيلو توج مع بايرن ميونيخ بالدوري الألماني، بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند في الجولة الأخيرة.

مانشستر سيتي برشلونة جواو كانسيلو
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