تشكيل أرسنال – رايس وهافيرتز وتيمبر أساسيون ضد نوتنجام

السبت، 12 أغسطس 2023 - 13:37

كتب : FilGoal

ديكلان رايس

دفع ميكيل أرتيتا المدير الفني أرسنال بكل صفقات فريقه الصيفية الجديدة في مواجهة نوتنجام.

ويواجه أرسنال منافسه نوتنجام في ملعب الإمارات في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: آرون رامسديل

في الدفاع: يوريان تيمبر- ويليام ساليبا -بن وايت

في الوسط: توماس بارتي- ديكلان رايس- مارتن أوديجارد- كاي هافيرتز

في الهجوم: جابرييل مارتينيلي- إيدي نكيتياه- بوكايو ساكا

أرسنال نوتنجام الدوري الإنجليزي
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