تشكيل أرسنال – رايس وهافيرتز وتيمبر أساسيون ضد نوتنجام
السبت، 12 أغسطس 2023 - 13:37
كتب : FilGoal
دفع ميكيل أرتيتا المدير الفني أرسنال بكل صفقات فريقه الصيفية الجديدة في مواجهة نوتنجام.
ويواجه أرسنال منافسه نوتنجام في ملعب الإمارات في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: آرون رامسديل
في الدفاع: يوريان تيمبر- ويليام ساليبا -بن وايت
في الوسط: توماس بارتي- ديكلان رايس- مارتن أوديجارد- كاي هافيرتز
في الهجوم: جابرييل مارتينيلي- إيدي نكيتياه- بوكايو ساكا
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