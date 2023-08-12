رسالة وداعية من هاري كين لـ توتنام: لا يمكن أن تعرف ما قد يحدث في المستقبل

نشر هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ رسالة وداعية إلى جماهير ناديه السابق توتنام عقب رحيله من صفوف الفريق.

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وأعلن بايرن ميونيخ اليوم السبت انضمام هاري كين رسميا قادما من توتنام بعقد يمتد حتى صيف عام 2027.

ولم يذكر بايرن قيمة الصفقة فيما ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها أنها كلفت خزائن الفريق البافاري 100 مليون يورو بالإضافة لـ20 مليون أخرى كحوافز.

وقال هاري كين في رسالته المنشورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التالي:

مرحبا بالجميع أردت أن أكون أول شخ يخبر جماهير توتنام أنني سأغادر النادي اليوم.

بوضوح هناك الكثير من المشاعر التي أشعر بها حاليا.

أشعر بالحزن لمغادرتي النادي الذي قضيت فيه 20 عاما منذ أن كان عمري 11 عاما إلى رجل يبلغ من العمر 30 عاما الآن.

لقد مررنا بالكثير من اللحظات العظيمة وذكريات خاصة سوف أتذكرها دائما.

لذا هذه رسالة شكر لكل زملائي على مر السنوات والمدربين وكل شخص في توتنام وبالطبع الأهم شكرا لكل جماهير توتنام منذ بداية لعبي وأنا واحد منكم.

لقد قدمت تقريبا كل ما لدي لأجعلكم تشعرون بالفخر وأعطيكم الكثير من اللحظات الخاصة التي أتمنى أن تدوم أبدا.

أشعر أن هذا الوقت المناسب للرحيل لم أرد الدخول للموسم وسط الكثير من الحديث حول مستقبلي وعدم وجود حل، أعتقد أن هذا مهم للمدرب الجديد واللاعبين ليركزوا على إعادة توتنام لمقدمة جدول الترتيب والقتال على الألقاب.

أتمنى للجميع الأفضل وسوف أشاهدكم كمشجع الآن وأتمنى النجاح للفريق.

هذه رسالة لكل جماهير توتنام حول العالم الذين شجعوني وكانوا بجانبي خلال مسيرتي.

أتمنى الحظ الأفضل للنادي هذه ليست رسالة وداع لأنه لا يمكن أن تعرف ما قد يحدث في المستقبل لكن هذه رسالة شكرا وأراكم قريبا.

Hard to put into words how to say goodbye to a club and fans who have done so much for me in my career. You will always be in my heart. Thank you Tottenham, thank you Tottenham fans. 💙 pic.twitter.com/L662cyax7p — Harry Kane (@HKane) August 12, 2023

ويعد كين هو الهداف التاريخي لتوتنام بعدما سجل معه 280 هدفا وصنع 64 آخرين في 435 مباراة.

كما أن كين هو ثاني هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ بـ213 هدفا خلف آلان شيرار صاحب الـ260 هدفا.

فيما لم يتوج اللاعب صاحب الـ30 عاما بأي لقب مع توتنام.