حمدو الهوني ينتقل إلى الوداد

أعلن حمدو الهوني لاعب الترجي السابق انضمامه إلى الوداد في صفقة انتقال حر رسميا.

وكتب اللاعب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "تحدي جديد، نسأل الله التوفيق".

جاء ذلك عقب نهاية تعاقد اللاعب الليبي مع الترجي وعدم توصله لاتفاق للتجديد.

ووقع اللاعب يربطه على عقد بالنادي المغربي لعامين مقبلين.

وأصبح الهوني صاحب الـ29 عاما ثامن صفقات الوداد خلال الصيف الجاري.

وخاض الهوني مع الترجي 138 مباراة سجل خلالهم 25 هدفا وصنع 27 آخرين.

ولم يتوج الوداد الموسم الماضي بأي لقب بعدما حل ثانيا في الدوري ودوري أبطال إفريقيا وودع كأس المغرب من نصف النهائي.