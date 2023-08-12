هالاند عن هدفه الثاني: كان الإنهاء جيدا.. أليس كذلك؟

السبت، 12 أغسطس 2023 - 00:40

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند ضد بيرنلي

أبدى إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي سعادته بالفوز على بيرنلي وتسجيله لهدفين في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2023-2024.

وقال هالاند في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "من الجيد أن نبدأ مجددا بعد شهرين بدون كرة قدم، ومن الجيد أن نبدأها بفوز".

وأضاف "بالنسبة لكونها المباراة الأولى أعتقد أننا أدينا بشكل جيد. لا زلنا في مرحلة بداية الماراثون، وبالتالي الأمر يتعلق بالهدوء والنظر لأنفسنا".

أخبار متعلقة:
إصابة وطرد وسحق مستمر.. مانشستر سيتي وهالاند يفتتحان الدوري الإنجليزي بضرب بيرنلي مانشستر يونايتد يعلن انتقال فريد إلى فنربخشة كان مظلوما.. جوارديولا يكشف سبب غياب ستونز ودياش جوارديولا يكشف كواليس حديثه الغاضب مع هالاند.. وأنباء سيئة عن دي بروين

وعن المواصلة من حيث توقف في الموسم الماضي، الذي سجل خلاله 52 هدفا منهم 36 حقق بها الرقم القياسي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم واحد، قال هالاند: "سنرى بشأن ذلك".

وتابع "أحتاج لمواصلة العمل والحفاظ على الهدوء وألا أفكر أكثر من اللازم بالأشياء، وألا أركز على السلبيات".

وعن هدفه الثاني في المباراة قال: "جوليان ألفاريز كان لديه الكثير من المساحة داخل منطقة الجزاء ولذلك علمت أني إذا حصلت على الكرة سأسدد لأني كنت قريبا من المرمى".

واختتم "كنت أحاول التفكير في الإنهاء إذا وصلتني الكرة، وأعتقد أني نفذت ذلك بشكل جيد للغاية. لقد كان إنهاء جيدا أليس كذلك"؟

وافتتح مانشستر سيتي دفاعه عن اللقب الذي توج به في آخر 3 مواسم على التوالي، بالفوز على مضيفه بيرنلي الصاعد حديثا بثلاثة أهداف دون رد، وسجل له إرلينج هالاند "هدفين" ورودري.

إرلينج هالاند وصل إلى الهدف رقم 100 في الدوريات الخمس الكبرى، مسجلا في شباك 35 فريقا من أصل 40 واجههم مع سيتي وبوروسيا دورتموند.

أيضا سجل هالاند 54 هدفا في 55 مباراة بقميص مانشستر سيتي حتى الآن بجميع المسابقات، ليستكمل ما بدأه حيث أنهى الموسم الماضي هدافا تاريخيا للدوري الإنجليزي الممتاز في موسم واحد برصيد 36 هدفا.

مأساة بيرنلي أمام مانشستر سيتي مستمرة، حيث حقق فوزا وحيدا في آخر 24 مباراة بينهما بالدوري، مقابل 6 تعادلات و17 هزيمة، ومجموع الأهداف في هذه المباريات 29-1 لصالح سيتي.

في جميع المسابقات، فاز مانشستر سيتي بآخر 12 مباراة على التوالي أمام الخصم ذاته، مسجلا 43 هدفا ومتلقيا 1 فقط أيضا.

وتستمر فعاليات الجولة بـ 6 مباريات يوم السبت أبرزهم أرسنال ضد نوتنجهام فورست، ومباراتين يوم الأحد أبرزهما تشيلسي ضد ليفربول، وتختتم يوم الإثنين بمباراة مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون.

فيما يلعب سيتي مجددا يوم السبت 19 أغسطس على ملعب الاتحاد أمام نيوكاسل يونايتد رابع الموسم الماضي.

مانشستر سيتي بيرنلي الدوري الإنجليزي إيرلينج هالاند
نرشح لكم
جوارديولا يكشف كواليس حديثه الغاضب مع هالاند.. وأنباء سيئة عن دي بروين إصابة وطرد وسحق مستمر.. مانشستر سيتي وهالاند يفتتحان الدوري الإنجليزي بضرب بيرنلي مانشستر يونايتد يعلن انتقال فريد إلى فنربخشة كان مظلوما.. جوارديولا يكشف سبب غياب ستونز ودياش انتهت في الدوري الإنجليزي - بيرنلي (0)-(3) مانشستر سيتي تشكيل مانشستر سيتي - لا ستونز ولا دياش ولا جريليش.. جوارديولا قد عاد سكاي: ضحية كايسيدو.. تشيلسي يتخلى عن آدامز راديو مونت كارلو: باكيتا وافق على الانتقال لـ مانشستر سيتي.. وعقبة توقف الصفقة
أخر الأخبار
فالنسيا ينهي هيمنة إشبيلية رغم رأسية النصيري.. وألميريا يسقط في افتتاح الدوري الإسباني 34 دقيقة | الدوري الإسباني
هالاند عن هدفه الثاني: كان الإنهاء جيدا.. أليس كذلك؟ ساعة | الدوري الإنجليزي
تقاير برتغالية: مساعد مورينيو السابق.. فورموسينيو يقترب من تدريب فيوتشر ساعة | الدوري المصري
جوارديولا يكشف كواليس حديثه الغاضب مع هالاند.. وأنباء سيئة عن دي بروين ساعة | الدوري الإنجليزي
إصابة وطرد وسحق مستمر.. مانشستر سيتي وهالاند يفتتحان الدوري الإنجليزي بضرب بيرنلي ساعة | الدوري الإنجليزي
فيرمينو: أجواء خيالية وسعيد باللعب في الدوري السعودي ساعة | السعودية
خبر في الجول - فاركو يتمم اتفاقه مع لاعب شباب إنبي ساعة | الدوري المصري
هدف مبكر أمام نوري شاهين.. تريزيجيه يشارك في فوز طرابزون الأول بمساهمة غير مباشرة 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك 2 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط 3 تقرير: محمد شريف ينتقل لـ الخليج السعودي 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي الأولية - كريم وليد على رأس 31 لاعبا لموسم 2023-24