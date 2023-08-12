هالاند عن هدفه الثاني: كان الإنهاء جيدا.. أليس كذلك؟

أبدى إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي سعادته بالفوز على بيرنلي وتسجيله لهدفين في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2023-2024.

وقال هالاند في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "من الجيد أن نبدأ مجددا بعد شهرين بدون كرة قدم، ومن الجيد أن نبدأها بفوز".

وأضاف "بالنسبة لكونها المباراة الأولى أعتقد أننا أدينا بشكل جيد. لا زلنا في مرحلة بداية الماراثون، وبالتالي الأمر يتعلق بالهدوء والنظر لأنفسنا".

وعن المواصلة من حيث توقف في الموسم الماضي، الذي سجل خلاله 52 هدفا منهم 36 حقق بها الرقم القياسي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم واحد، قال هالاند: "سنرى بشأن ذلك".

وتابع "أحتاج لمواصلة العمل والحفاظ على الهدوء وألا أفكر أكثر من اللازم بالأشياء، وألا أركز على السلبيات".

وعن هدفه الثاني في المباراة قال: "جوليان ألفاريز كان لديه الكثير من المساحة داخل منطقة الجزاء ولذلك علمت أني إذا حصلت على الكرة سأسدد لأني كنت قريبا من المرمى".

واختتم "كنت أحاول التفكير في الإنهاء إذا وصلتني الكرة، وأعتقد أني نفذت ذلك بشكل جيد للغاية. لقد كان إنهاء جيدا أليس كذلك"؟

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وافتتح مانشستر سيتي دفاعه عن اللقب الذي توج به في آخر 3 مواسم على التوالي، بالفوز على مضيفه بيرنلي الصاعد حديثا بثلاثة أهداف دون رد، وسجل له إرلينج هالاند "هدفين" ورودري.

إرلينج هالاند وصل إلى الهدف رقم 100 في الدوريات الخمس الكبرى، مسجلا في شباك 35 فريقا من أصل 40 واجههم مع سيتي وبوروسيا دورتموند.

أيضا سجل هالاند 54 هدفا في 55 مباراة بقميص مانشستر سيتي حتى الآن بجميع المسابقات، ليستكمل ما بدأه حيث أنهى الموسم الماضي هدافا تاريخيا للدوري الإنجليزي الممتاز في موسم واحد برصيد 36 هدفا.

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مأساة بيرنلي أمام مانشستر سيتي مستمرة، حيث حقق فوزا وحيدا في آخر 24 مباراة بينهما بالدوري، مقابل 6 تعادلات و17 هزيمة، ومجموع الأهداف في هذه المباريات 29-1 لصالح سيتي.

في جميع المسابقات، فاز مانشستر سيتي بآخر 12 مباراة على التوالي أمام الخصم ذاته، مسجلا 43 هدفا ومتلقيا 1 فقط أيضا.

وتستمر فعاليات الجولة بـ 6 مباريات يوم السبت أبرزهم أرسنال ضد نوتنجهام فورست، ومباراتين يوم الأحد أبرزهما تشيلسي ضد ليفربول، وتختتم يوم الإثنين بمباراة مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون.

فيما يلعب سيتي مجددا يوم السبت 19 أغسطس على ملعب الاتحاد أمام نيوكاسل يونايتد رابع الموسم الماضي.