جوارديولا يكشف كواليس حديثه الغاضب مع هالاند.. وأنباء سيئة عن دي بروين

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سعادته بالفوز على بيرنلي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2023-2024.

وقال جوارديولا في تصريحاته لـ "بي بي سي" بعد المباراة: "بدأنا بشكل جيد وسجلنا مبكرا. عانينا بعض الشيء بعده وفقدنا الكرة عدة مرات".

وأضاف "واجهنا مشكلة في التمرير ولكن بعد مرور بعض الوقت لعبنا بشكل أفضل كثيرا".

وعن إصابة كيفن دي بروين نجم الفريق الأزرق السماوي قال المدرب: "لقد تجددت إصابته للأسف. إنها نفس المنطقة ونفس ما حدث له في دوري أبطال أوروبا، وسيغيب لبعض الوقت".

وكان دي بروين قد غادر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر مصابا في أوتار الركبة، ثم عاد مع بداية الموسم الجديد، ليخرج في الدقيقة 23 من مباراة بيرنلي ويحل ماتيو كوفاسيتش بدلا منه.

أما عن حديثه الغاضب مع مهاجمه إرلينج هالاند بين الشوطين قال جوارديولا: "كان يريد أن تأتيه الكرة من الخلف وهذه الكرة لم يكن ينبغي لها أن تكون وراءه. أحيانا يجب عليك أن تنتظر حتى تجد اللحظة المناسبة".

وتابع "هو لم يكن منزعجا وكذلك أنا. هذه الأمور تحدث في كرة القدم، لذلك لا تكونوا دراميين".

وفي تصريحات تالية لسكاي سبورتس أوضح جوارديولا "كان دائما يريد أن تأتيه الكرة وهذا ليس ممكنا تحت رقابة رجل لرجل، فكان يتركها وراءه ويركض للأمام وينتظر أن تأتيه. برناردو كان محقا في عدم منحه الكرة بالدقائق الأخيرة من الشوط".

واختتم "إنها ليست مشكلة، بل طريقة لفهم الربط وتعلم ما علينا فعله. لا توجد أي مشاكل، فقد سجل هدفين وهو سعيد".

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وافتتح مانشستر سيتي دفاعه عن اللقب الذي توج به في آخر 3 مواسم على التوالي، بالفوز على مضيفه بيرنلي الصاعد حديثا بثلاثة أهداف دون رد، وسجل له إرلينج هالاند "هدفين" ورودري.

إرلينج هالاند وصل إلى الهدف رقم 100 في الدوريات الخمس الكبرى، مسجلا في شباك 35 فريقا من أصل 40 واجههم مع سيتي وبوروسيا دورتموند.

أيضا سجل هالاند 54 هدفا في 55 مباراة بقميص مانشستر سيتي حتى الآن بجميع المسابقات، ليستكمل ما بدأه حيث أنهى الموسم الماضي هدافا تاريخيا للدوري الإنجليزي الممتاز في موسم واحد برصيد 36 هدفا.

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مأساة بيرنلي أمام مانشستر سيتي مستمرة، حيث حقق فوزا وحيدا في آخر 24 مباراة بينهما بالدوري، مقابل 6 تعادلات و17 هزيمة، ومجموع الأهداف في هذه المباريات 29-1 لصالح سيتي.

في جميع المسابقات، فاز مانشستر سيتي بآخر 12 مباراة على التوالي أمام الخصم ذاته، مسجلا 43 هدفا ومتلقيا 1 فقط أيضا.

وتستمر فعاليات الجولة بـ 6 مباريات يوم السبت أبرزهم أرسنال ضد نوتنجهام فورست، ومباراتين يوم الأحد أبرزهما تشيلسي ضد ليفربول، وتختتم يوم الإثنين بمباراة مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون.

فيما يلعب سيتي مجددا يوم السبت 19 أغسطس على ملعب الاتحاد أمام نيوكاسل يونايتد رابع الموسم الماضي.