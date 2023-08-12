إصابة وطرد وسحق مستمر.. مانشستر سيتي وهالاند يفتتحان الدوري الإنجليزي بضرب بيرنلي

السبت، 12 أغسطس 2023 - 00:09

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند ضد بيرنلي

صافرة انطلاق حملة الدفاع الرابع على التوالي عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز حملت أنباء جيدة للبطل، حيث فاز مانشستر سيتي على مضيفه بيرنلي الصاعد حديثا بثلاثة أهداف دون رد.

سجل إرلينج هالاند "هدفين" في الدقيقتين 4 و36، وسجل رودري الثالث في الدقيقة 75، في المباراة التي أقيمت على ملعب "تيرف مور".

وشهدت المباراة غياب ثنائي الدفاع جون ستونز وروبن دياش، بسبب إصابة الأول في عضلات الفخذ وتعرض الثاني لارتجاج، كشف عنه بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي قبل انطلاق المباراة بلحظات.

إرلينج هالاند وصل إلى الهدف رقم 100 في الدوريات الخمس الكبرى، مسجلا في شباك 35 فريقا من أصل 40 واجههم مع سيتي وبوروسيا دورتموند.

هالاند سجل 54 هدفا في 55 مباراة بقميص مانشستر سيتي حتى الآن بجميع المسابقات، ليستكمل ما بدأه حيث أنهى الموسم الماضي هدافا تاريخيا للدوري الإنجليزي الممتاز في موسم واحد برصيد 36 هدفا.

مأساة بيرنلي أمام مانشستر سيتي مستمرة، حيث حقق فوزا وحيدا في آخر 24 مباراة بينهما بالدوري، مقابل 6 تعادلات و17 هزيمة، ومجموع الأهداف في هذه المباريات 29-1 لصالح سيتي.

في جميع المسابقات، فاز مانشستر سيتي بآخر 12 مباراة على التوالي أمام الخصم ذاته، مسجلا 43 هدفا ومتلقيا 1 فقط أيضا.

انفجار وإصابة ومقذوف

انطلاقة هالاند لم تتأخر، حيث سجل في الدقيقة الرابعة بعد عرضية من دي بروين حولها رودري إليه بالرأس.

وفي الدقيقة 6 حاول كيفن دي بروين التسديد ولكن مرت كرته فوق العارضة.

وسدد هالاند مرة أخرى من عرضية دي بروين في الدقيقة 12، ولكن مرت بجوار القائم.

تهديد بيرنلي الأول أتى بواسطة زكي العمدوني في الدقيقة 18، ولكن أمسك إيدرسون بالكرة.

وفي الدقيقة 23 ترك كيفن دي بروين موقعه بإصابة جعلته غير قادر على استكمال المباراة، ليأتي ماتيو كوفاسيتش وافد الصيف من تشيلسي بدلا منه.

هدد بيرنلي مجددا بمحاولة من ليلي فوستر في الدقيقة 29، ولكن مرت تسديدته بجوار القائم.

وفي الدقيقة 36 أتى الهدف الثاني بعد تمريرة من جوليان ألفاريز وصلت إلى هالاند ليطلق تسديدة رائعة في الشباك.

وتعرض ريكو لويس لاعب مانشستر سيتي لإلقاء مقذوف تجاهه من أحد مشجعي بيرنلي خلال الشوط الأول، وهو ما أدانه النادي المضيف مباشرة أثناء سير المباراة، مؤكدا التعرف على مرتكب الواقعة وإخراجه من الملعب بواسطة الشرطة.

هدف ثالث وطرد أول

حاول رودري في الدقيقة 55 بتسديدة أبعدها الحارس جيمس ترافورد، فيما سدد ألفاريز كرة سيئة من موقع خطير في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 61 أجرى فينسنت كومباني أسطورة سيتي ومدرب بيرنلي تبديلين بخروج زكي العمدوني ولوكا كوليوشو ونزول المغربي أنس الزروري وجاكوب برون لارسن.

وفي الدقيقة 73 أتى بينسون مانويل بدلا من جوردان باير في صفوف بيرنلي أيضا.

ثالث الأهداف أتى من رودري في الدقيقة 75 بركلة حرة ارتدت من الدفاع ليتابعها الإسباني في الشباك.

فيما تحرك جوارديولا بـ 3 تبديلات في الدقيقة 79، حيث خرج هالاند وناثان أكي وريكو لويس، وحل بدلا منهم كول بالمر وأيمريك لابورت ويوشكو جفارديول، صفقة الصيف من لايبزج.

واختتم كومباني تبديلاته في الدقيقة 91 بخروج ليلي فوستر وساندر بيرج ونزول ناثان ريدموند وجوش براونهيل.

على الجانب الآخر تلقى المغربي أنس الزروري إنذارا في الدقيقة 92 بسبب تدخل عنيف ضد كايل ووكر، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو تحولت البطاقة الصفراء إلى حمراء معلنة أول حالة طرد في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز.

الجولة تستمر بـ 6 مباريات يوم السبت أبرزهم أرسنال ضد نوتنجهام فورست، ومباراتين يوم الأحد أبرزهما تشيلسي ضد ليفربول، وتختتم يوم الإثنين بمباراة مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون.

فيما يلعب سيتي مجددا يوم السبت 19 أغسطس على ملعب الاتحاد أمام نيوكاسل يونايتد رابع الموسم الماضي.

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