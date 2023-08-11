خبر في الجول - فاركو يتمم اتفاقه مع لاعب شباب إنبي

الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 23:49

كتب : عمرو نبيل

نادي فاركو - بيان رسمي

أتم نادي فاركو صفقة جديدة من لاعبي منتخب مصر للشباب بضم محمد أيمن لاعب فريق إنبي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن فاركو ضم لاعب إنبي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده وبعقد لمدة 4 مواسم.

ويواصل فاركو الاعتماد على اللاعبين الشباب، فيعد أيمن من مواليد 2003 ويشغل مركز الجناح الأيمن ويبلغ من العمر 19 عاما.

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وأصبح أيمن ثاني لاعب ينضم من شباب إنبي بعد عمر رضا. (طالع التفاصيل)

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وأعلن المجد السكندري في وقت سابق انتقال الثنائي يوسف رزين وسيف الشرقاوي لصفوف فاركو بداية من الموسم المقبل.

وخلال الصيف الجاري أتم فاركو صفقة موسيس توراي لاعب منتخب سيراليون بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وبدأ موسيس مسيرته مع قطاع الناشئين بنادي مونتفيريم الفرنسي أحد أنديه الدرجه الثانية قبل أن ينتقل إلى فريق 19 عاما بنادي تروا.

ويملك موسيس صاجب الـ19 عاما مباراة دولية وحيدة مع منتخب سيراليون الأول أمام الكونغو.

فاركو سبق وأن توصل لاتفاق نهائي مع صلاح باشا مهاجم منتخب مصر للشباب.

وعلم FilGoal.com أن صلاح باشا قد أنهى جلسة التصوير الخاصة تمهيدا لإعلانه لاعبا في فاركو بصورة رسمية.

ووقع باشا على عقود انتقاله، وحصل على مقدم التعاقد.

واختتم فاركو منافسات الموسم الماضي من الدوري في المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

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