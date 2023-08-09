خبر في الجول - فاركو يتمم اتفاقه مع لاعب منتخب مصر للشباب

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 15:08

كتب : عمرو نبيل

عمر رضا

أتم نادي فاركو تعاقده مع عمر رضا لاعب شباب إنبي في صفقة انتقال حر.

وانضم لاعب منتخب مصر للشباب في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقد مع إنبي.

وحسبما علم FilGoal.com فأن اللاعب وقع على عقود انتقاله لمدة 3 مواسم ويتبقى الإعلان الرسمي.

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وأعلن المجد السكندري في وقت سابق انتقال الثنائي يوسف رزين وسيف الشرقاوي لصفوف فاركو بداية من الموسم المقبل.

وخلال الصيف الجاري أتم فاركو صفقة موسيس توراي لاعب منتخب سيراليون بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وبدأ موسيس مسيرته مع قطاع الناشئين بنادي مونتفيريم الفرنسي أحد أنديه الدرجه الثانية قبل أن ينتقل إلى فريق 19 عاما بنادي تروا.

ويملك موسيس صاجب الـ19 عاما مباراة دولية وحيدة مع منتخب سيراليون الأول أمام الكونغو.

فاركو سبق وأن توصل لاتفاق نهائي مع صلاح باشا مهاجم منتخب مصر للشباب.

وعلم FilGoal.com أن صلاح باشا قد أنهى جلسة التصوير الخاصة تمهيدا لإعلانه لاعبا في فاركو بصورة رسمية.

ووقع باشا على عقود انتقاله، وحصل على مقدم التعاقد.

واختتم فاركو منافسات الموسم الماضي من الدوري في المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

عمر رضا فاركو إنبي
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