كان مظلوما.. جوارديولا يكشف سبب غياب ستونز ودياش

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن سبب غياب ثنائي الدفاع جون ستونز وروبن دياش عن أولى جولات الدوري الإنجليزي الممتاز ضد بيرنلي.

وقال جوارديولا لسكاي سبورتس قبل انطلاق المباراة: "روبن دياش تعرض لارتجاج في المخ.. وجون ستونز عانى من إصابة في الفخذ".

وصُدم العديد من المتابعين، خصوصا لاعبو "فانتازي الدوري الإنجليزي" بغياب ستونز الخيار الدفاعي المفضل بدوره الجديد في خط الوسط دون سابق إنذار.

وحين انتشرت الأنباء قبل المباراة بساعات قليلة لجأ البعض بطبيعة الحال إلى روبن دياش الذي يعد أحد أهم مدافعي الفريق، قبل الصدمة الثنائية بخروجهما معا من القائمة.

ويبدأ سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي، حيث توج بآخر 3 نسخ.

وتوج سيتي إجمالا بالدوري 9 مرات، بينها 5 في آخر 6 مواسم تحت قيادة جوارديولا.

ويلعب سيتي ضد بيرنلي الصاعد حديثا والذي يقوده فينسنت كومباني أسطورة دفاع مانشستر سيتي، الذي لعب تحت قيادة جوارديولا أيضا.