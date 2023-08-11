خبر في الجول - الأهلي يتخذ خطوات للتفاوض مع جلادباخ لضم مصطفى أشرف

الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 20:07

كتب : محمود حمدي

مصطفى أشرف - لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني

بدأ الأهلي التحرك للتفاوض مع بوروسيا مونشنجلادباخ لضم مصطفى أشرف، حسبما علم FilGoal.com.

ووجه الأهلي أنظاره للاعب بعدما حظي بقبول وإعجاب لجنة التخطيط بإمكانياته.

وسيبدأ الأهلي الدخول في خطوات تصاعدية في المفاوضات مع النادي الألماني لمحاولة ضم اللاعب في الفترة المقبلة.

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وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن مصطفى أشرف دخل اهتمامات الأهلي خلال الفترة الماضية لضمه هذا الصيف.

وأبدى مارسيل كولر مدرب الأهلي موافقته على ضم اللاعب ولكنه اشترط خضوعه لفترة معايشة لمدة أسبوع.

مصطفى أشرف وافق على رغبة مدرب الأهلي لكن العقبة تمثلت في موقف ناديه الألماني.

صاحب الـ 19 عاما كان يرى أن الانتقال للأهلي فرصة مناسبة للغاية في هذا التوقيت خاصة في ظل المشاركة في كأس العالم للأندية وأنه يستطيع حصد البطولات والظهور بشكل قوي ثم العودة مجددا إلى أوروبا.

ارتباط مصطفى أشرف بالانضمام للأهلي لفت أنظار عدد من الأندية المصرية التي أبدت رغبتها في ضم اللاعب عن طريق وكلاء لكن اللاعب الشاب يفضل البقاء في أوروبا.

ويشغل أشرف مركزي لاعب الوسط 8 وصانع الألعاب.

من هو مصطفى أشرف؟

اللاعب البالغ 19 عاما سبق أن خاض مباراة واحدة بقميص منتخب الشباب تحت قيادة محمود جابر أمام غانا في ديسمبر 2022.

لكنه غاب عن قائمة منتخب مصر للشباب 2023 والتي حصدت السنغال لقبها بسبب طلبات ناديه قبل البطولة حسبما كشف محمود جابر من قبل. (طالع التفاصيل)

وسبق أن سلّط FilGoal.com عبر برنامج The Scout الضوء على مصطفى أشرف لاعب شباب بوروسيا مونشنجلادباخ.

وارتدى مصطفى قميص منتخب ألمانيا تحت 16 و17 و18 عاما، وحمل شارة قيادة منتخب ألمانيا تحت 17 عاما.

وأشار والده في وقت سابق عبر FilGoal.com أن اللاعب يتمنى تمثيل منتخب مصر.

شارك مصطفى في الدوري الألماني تحت 17 عاما الموسم قبل الماضي وسجل هدفين في 19 مباراة.

وفي الموسم المنصرم خاض 21 مباراة في دوري تحت 19 عاما الألماني سجل هدفين وصنع 4.

مصطفى أشرف الأهلي بوروسيا مونشنجلادباخ
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