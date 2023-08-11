خبر في الجول - جناح إنيمبا على أبواب سيراميكا كليوباترا

الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 19:47

كتب : عمرو نبيل

سيراميكا كليوباترا - بيان رسمي

يقترب سيراميكا كليوباترا من حسم صفقة جديدة في سوق الانتقالات الصيفية قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري 2023-2024.

وعلم FilGoal.com أن سيراميكا قد توصل لاتفاق مع صادق أبو بكر أمادو جناج إنيمبا النيجيري.

ويقضي الاتفاق بانضمام اللاعب البالغ من العمر 26 عاما لصفوف سيراميكا كليوباترا، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

وسبق وأن علم FilGoal.com أن سيراميكا قد توصل لاتفاق من أجل استعارة عمار حمدي من الأهلي.

وعلم FilGoal.com كذلك أن سيراميكا كليوباترا أتم الاتفاق مع المريخ لضم المهاجم الأوغندي إريك كامبالي لدعم صفوفه.

وأنهى سيراميكا كليوباترا الموسم الماضي من الدوري في المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة.

ويقود الفريق حاليا أيمن الرمادي مدرب أسوان السابق، الذي تولى قيادة الفريق قبل نهائي كأس الرابطة، وفاز به على حساب المصري 4-1 ليتوج النادي ببطولته الأولى على الإطلاق.

سيراميكا كليوباترا صادق أبو بكر الدوري المصري إنيمبا
نرشح لكم
السادس.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع الكاميروني ألان خبر في الجول - الأهلي يتخذ خطوات للتفاوض مع جلادباخ لضم مصطفى أشرف خبر في الجول - الداخلية يضم ناشئ الزمالك سكاي: ضحية كايسيدو.. تشيلسي يتخلى عن آدامز راديو مونت كارلو: باكيتا وافق على الانتقال لـ مانشستر سيتي.. وعقبة توقف الصفقة خبر في الجول – عاد من الاعتزال.. الزمالك يقيد عبد الشافي في قائمته الأولى خبر في الجول – المقاولون العرب يقترب من ضم رشيد أحمد المزيد من القنابل.. رومانو: كايسيدو أخبر ليفربول برغبته في اللعب لـ تشيلسي
أخر الأخبار
مباشر الدوري التركي - طرابزون (0) (0) أنطاليا.. بداية اللقاء وتريزيجيه أساسي 7 دقيقة | المحترفون
مباشر الدوري السعودي - أهلي جدة (0) (0) الحزم.. بداية الموسم 10 دقيقة | السعودية
السادس.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع الكاميروني ألان 22 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - للمنافسة على البرونزية.. مصر تخسر من الدنمارك في نصف نهائي كأس العالم ناشئين 22 دقيقة | كرة يد
محرز وفيرمينو وكيسي.. أهلي جدة بالقوة الضاربة في افتتاح الدوري السعودي أمام الحزم 42 دقيقة | السعودية
خبر في الجول - الأهلي يتخذ خطوات للتفاوض مع جلادباخ لضم مصطفى أشرف 56 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - جناح إنيمبا على أبواب سيراميكا كليوباترا ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - الداخلية يضم ناشئ الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك 2 بشكل رسمي لأول مرة وبتواجد الأهلي.. اتحاد جنوب إفريقيا يكشف عن فرق دوري السوبر الإفريقي 3 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي الأولية - كريم وليد على رأس 31 لاعبا لموسم 2023-24