خبر في الجول - جناح إنيمبا على أبواب سيراميكا كليوباترا

يقترب سيراميكا كليوباترا من حسم صفقة جديدة في سوق الانتقالات الصيفية قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري 2023-2024.

وعلم FilGoal.com أن سيراميكا قد توصل لاتفاق مع صادق أبو بكر أمادو جناج إنيمبا النيجيري.

ويقضي الاتفاق بانضمام اللاعب البالغ من العمر 26 عاما لصفوف سيراميكا كليوباترا، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

وسبق وأن علم FilGoal.com أن سيراميكا قد توصل لاتفاق من أجل استعارة عمار حمدي من الأهلي.

وعلم FilGoal.com كذلك أن سيراميكا كليوباترا أتم الاتفاق مع المريخ لضم المهاجم الأوغندي إريك كامبالي لدعم صفوفه.

وأنهى سيراميكا كليوباترا الموسم الماضي من الدوري في المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة.

ويقود الفريق حاليا أيمن الرمادي مدرب أسوان السابق، الذي تولى قيادة الفريق قبل نهائي كأس الرابطة، وفاز به على حساب المصري 4-1 ليتوج النادي ببطولته الأولى على الإطلاق.