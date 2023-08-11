راديو مونت كارلو: باكيتا وافق على الانتقال لـ مانشستر سيتي.. وعقبة توقف الصفقة

الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 18:19

كتب : FilGoal

لوكاس باكيتا يحتفل بهدف وست هام أمام ليفربول

وافق البرازيلي لوكاس باكيتا لاعب وسط هام على الانتقال لصفوف مانشستر سيتي، لكن لا زال ناديه متمسكا بمطالبه المادية المرتفعة.

وتقدم مانشستر سيتي بعرض رسمي لوست هام لضم الدولي البرازيلي.

ووفقا للصحفي محمد بوحفصي المتخصص في الانتقالات بشبكة راديو مونت كارلو فأن باكيتا وافق على عقد مانشستر سيتي وتواصل مع بيب جوارديولا المدير الفني للفريق.

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وقدّم مانشستر سيتي عرضا بقيمة 85 مليون يورو بالإضافة لـ 10 ملايين مكافآت.

في المقابل لا زال وست هام متمسكا بمطالبة المادية وهي الحصول على 110 ملايين يورو دون مكافآت.

ويتفاءل سيتي بإمكانية ضم اللاعب في ظل موافقته على ارتداء قميص السماوي.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس في وقت سابق أن وست هام يستهدف ضم كول بالمر لاعب سيتي على سبيل الإعارة الموسم المقبل.

فيما أوضحت جريدة إيفنينج ستاندرد أن اللاعب قد يدخل ضمن الصفقة المحتملة بين الناديين، والتي تنقل لوكاس باكيتا لاعب وسط وست هام إلى سيتي.

وانضم باكيتا إلى وست هام في بداية الموسم الماضي مقابل 51 مليون جنيه إسترليني كأغلى لاعب في تاريخ النادي.

وسجل البرازيلي البالغ 25 عاما 5 أهداف وصنع 7 في 41 مباراة بقميص وست هام ومتوجا بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.

وحصل باكيتا على القميص رقم 10 بعد رحيل الأرجنتيني مانويل لانزيني العائد صوب ريفر بليت.

وأشار التقرير إلى أن اهتمام بيب بلاعب الوسط البرازيلي ليس جديدا، حيث أبدى اهتماما بضمه خلال لعبه مع أولمبيك ليون الفرنسي كحل لتعويض رحيل بيرناردو سيلفا وهو ما لم يحدث.

وضم مانشستر سيتي الصيف الجاري صفقتين فقط وهما: ماتيو كوفاسيتش من تشيلسي ويوشكو جفارديول من لايبزج الألماني.

ويبدأ وست هام الموسم خارج قواعده بلقاء بورنموث، فيما يفتتح مانشستر سيتي الموسم بلقاء بيرنلي.

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