شيرار يستطيع الآن إيصاله بالسيارة.. هاري كين إلى بايرن ميونيخ

السبت، 12 أغسطس 2023 - 11:05

كتب : رامي جمال

هاري كين - توتنام

"إن إراد هاري كين الانتقال إلى بايرن سأقود سيارته اللعيبة بنفسي إلى هناك" آلان شيرار مهاجم نيوكاسل السابق والهداف التاريخي للدوري الإنجليزي.

والآن يستطيع شيرار استقلال سيارته ليوصل كين بنفسه إلى بافاريا.

هاري كين ينتقل إلى بايرن ميونيخ قادما من توتنام رسميا.

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وأعلن بايرن انضمام هاري كين بعقد يمتد حتى عام 2027، وسيرتدي القميص رقم 9.

ولم يذكر بايرن قيمة الصفقة فيما ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها أنها كلفت خزائن الفريق البافاري 100 مليون يورو بالإضافة لـ20 مليون أخرى كحوافز.

وأصبح كين هو رابع صفقات بايرن الصيفية بعد ضم كل من كيم مين جاي وكونراد لايمر ورافائيل جيريرو.

ثاني هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ سجل 213 هدفا وكان يبتعد عن آلان شيرار بفارق 47 هدفا فقط.

وحينما بدأ اهتمام بايرن بضم هاري كين سألت شبكة "ذا أثليتك" آلان شيرار عن رأيه في انتقال قائد منتخب إنجلترا ليرد مازحا "إن إراد هاري كين الانتقال إلى بايرن سأقود سيارته اللعيبة بنفسي إلى هناك".

وأكمل "سأفعل أي شيء لحماية رقمي بكوني الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بـ260 هدفا، لقد سجل هاري 213 هدفا".

وأردف مهاجم منتخب إنجلترا السابق "في الواقع أي أمل لي في بقاء الرقم قد يكون بائسا، هاري يبلغ من العمر 30 عاما ولكنه يعتني بنفسه وابتعد عن الإصابات الكبيرة".

وأتم شيرار تصريحاته "هاري قادر على الذهاب لبايرن والعودة في خلال عامين ليسجل أهدافا أخرى ويتجاوز رقمي، ومع ذلك أعطوني المفاتيح وسأقود السيارة بنفسي".

ويعد كين هو الهداف التاريخي لتوتنام بعدما سجل معه 280 هدفا وصنع 64 آخرين في 435 مباراة.

فيما لم يتوج اللاعب صاحب الـ30 عاما بأي لقب مع توتنام.

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