مؤتمر جيسوس: انتظروا مباراة عالمية.. وهذا ردي على مدرب النصر

شدد جورج جيسوس مدرب الهلال على جاهزية فريقه قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام الهلال.

ويلعب النصر أمام الهلال غدا السبت ضمن نهائي البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان للأندية".

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي:" من وجهة نظري أفضل فريقين في البطولة هما من وصلا للنهائي. فريقنا استحق التأهل للمباراة النهائية، ونعرف خصمنا جيدا مع كل الاحترام له ولنجومه".

وأجاب جيسوس "تصريح مدرب النصر؟ هو زميل (كاسترو) وبيننا معرفة قديمة، هذا رأيه، كل منا الآن يحمي مصالحه كوننا ندرب ناديين متنافسين. ما زالت مصرا نحن لم نكتمل هجوميا". (طالع التفاصيل)

وأتم "لاعبو فريقي على أتم الجاهزية لأداء مباراة كبيرة، خاصة أن المباراة ستعرض في العالم كله بالتالي هو لقاء عالمي بكل المقاييس".

وستقام المباراة في تمام السادسة مساء السبت وتذاع على قناة "ssc 1" وعبر تطبيق "شاهد".

وفاز الهلال على الشباب بنتيجة 3-1 ضمن نصف نهائي البطولة.

وسجل محمد كنو ومالكوم وعبد الله الحمدان أهداف الهلال، فيما قلص جوستافو كويلار النتيجة للشباب.

فيما فاز النصر على الشرطة العراقي بهدف دون رد ضمن نصف نهائي المسابقة.

وسجل رونالدو هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء عند الدقيقة 79.