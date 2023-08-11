مؤتمر مدرب النصر: هدفنا اللقب.. وهل سيلعب الهلال النهائي بـ9 لاعبين؟

يثق لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر في جاهزية فريقه قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام الهلال.

ويلعب النصر أمام الهلال غدا السبت ضمن نهائي البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان للأندية".

وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي: "سنلعب المواجهة النهائية أمام الهلال من أجل الفوز باللقب. تطورنا من مباراة لأخرى في البطولة".

وأضاف "الفريق لم يتعرض لأي خسارة رغم الإجهاد البدني. في المباريات النهائية يظهر دور الإعداد الذهني الجيد للفريق وقدرته على تحمل الضغوط بدون الثقة الزائدة".

وعن أزمة الهلال الهجومية علق "في الهلال قالوا نلعب بدون مهاجم والآن بدون حارس. هل سيلعبون النهائي بـ 9 لاعبين؟!".

وواصل " إذا مدرب الهلال "جيسوس" يقول ليس لدينا مهاجم وهو ينتصر ويسجل الأهداف. هو لا يحتاج إذا إلى مهاجم".

واختتم "الفريق المنافس (الهلال) يملك لاعبين مميزين في كافة مراكز اللعب. لعبت مباريات عديدة أمام فرق تحت قيادة جيسوس مدرب الهلال كما لعبنا في فريق واحد من قبل".

ويشكو جورجي جيسوس مدرب الهلال من عدم تعاقد ناديه مع مهاجم خلال هذا الصيف.

فيما تعرض عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال الأساسي للطرد أمام الشباب في نصف النهائي وسيغيب عن المباراة النهائية.

وستقام المباراة في تمام السادسة مساء السبت وتذاع على قناة "ssc 1" وعبر تطبيق "شاهد".

وفاز الهلال على الشباب بنتيجة 3-1 ضمن نصف نهائي البطولة.

وسجل محمد كنو ومالكوم وعبد الله الحمدان أهداف الهلال، فيما قلص جوستافو كويلار النتيجة للشباب.

فيما فاز النصر على الشرطة العراقي بهدف دون رد ضمن نصف نهائي المسابقة.

وسجل رونالدو هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء عند الدقيقة 79.