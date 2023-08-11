مؤتمر تين هاج: هذا سبب عدم التعاقد مع هاري كين.. ماجواير متاح وموعد عودة هويلوند مجهول

الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 16:16

كتب : رامي جمال

تين هاج - مدرب مانشستر يونايتد

كشف إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد سبب عدم تعاقد ناديه مع هاري كين مهاجم توتنام الذي لا يفصله عن الانضمام لبايرن ميونيخ سوف الفحوصات الطبية ومن ثم الإعلان الرسمي.

وقال تين هاج في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة: "لقد اخترنا مهاجما –راسموس هويلوند- ونحن سعداء باختيارنا".

وأضاف "هاري كين مهاجم عظيم وصانع أهداف وبعيدا عن ذلك لديه كل ما ترغب في أن تراه في المهاجم، رحيله خسارة للدوري الإنجليزي".

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واستدرك المدرب الهولندي "لكنني أعتقد أنه لا يتعين علي الخوض في هذا النقاش أو إبداء رأي، نحن محترفون ونفكر في الكثير من الأمور ونتخذ قرارات لكن ليس بين عشية وضحاها، ندرس كل شيء خلف القرار وسعداء بفريقنا الحالي".

وعن موعد عودة هويلوند من إصابته في الظهر قال: "هويلوند يعاني من مشكلة بسيطة، ولم يصل للمستوى الذي يتواجد فيه لاعبينا من الناحية البدنية لذا يتعين علينا تدريبه، لكن يصعب التنبؤ بموعد عودته لكننا نتحلى بالثقة والإيجابية".

أما عن مواجهة ولفرهامبتون فقال: "واثقون من أنفسنا ومستعدون للقتال والفريق مفعم بالحيوية بعد عمل شاق في الجولة التحضيرية".

وبسؤاله عن هاري ماجواير قال: "هاري ماجواير متاح للتواجد ضد ولفرهامبتون".

وكان ديفيد مويس مدرب وست هام أعلن قبول مانشستر يونايتد لعرض ناديه للتعاقد مع ماجواير.

ويستضيف يونايتد منافسه وست هام الأحد المقبل في ملعب أولد ترافورد في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024.

مانشستر يونايتد تين هاج هاري كين ماجواير ولفرهامبتون
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