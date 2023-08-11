مؤتمر بوكيتينو: لن أتحدث عن كايسيدو.. وهذا ما نريد دعمه في الفريق وافتقدت الدوري الإنجليزي

رفض ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي الحديث عن إمكانية ضم ناديه لصفقة موسيس كايسيدو من برايتون في ظل منافسة ليفربول.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة: "كايسيدو؟ لا أتحدث عن لاعبين لا ينتمون لفريقي، نحن نعمل بجد لإضافة المزيد من اللاعبين للتشكيل وإن كان هناك أي تطورات سوف نخبركم".

وأضاف "في اللحظة الحالية لن أتحدث عن أي لاعب ليس في فريقي لكن كما قلت نريد إضافة لاعبين يدعمون تشكيلتنا".

ويستضيف تشيلسي في ملعبه ستامفورد بريدج يوم الأحد منافسه ليفربول في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024.

وعن المراكز التي يحتاج لدعمها قال: "إن نظرنا للتشكيل مقارنة بالموسم الماضي فقد رحل عنا العديد من اللاعبين في خط الوسط، نحن نحاول بجد لكن مع احترام كل الأندية".

أما عن رأيه في هل سوق الانتقالات أصبح أكثر تشويقا في ظل تواجد الدوري السعودي قال: "لقد ظهر سوق جديد وهذا جيد للاعبين والمدربين كذلك، أعتقد أنه مع ظهور موقف مثل الحالي فيجب أن نتحسن ونتطور".

وأردف "يبدو الأمر وكأنه دراما ولكن هذه هي كرة القدم ويجب أن نستمتع بما نقوم به لكن بالطبع مع تواجد المال يبدو الأمر كدراما".

وواصل المدرب الأرجنتيني حديثه "يحتاج اللاعبون إلى اللعب بمواهبهم وعلينا تحمل المسؤولية لحماية المواهب لخلق مشهد جيد للجمهور، لكن ستكون دراما إن لم نفز".

وعن هل يشعر بشيء غريب في ظل تواجده كمدرب لتشيلسي بعدما كان يدرب توتنام أجاب "سأكون في نفس النفق المؤدي للملعب مثلما حدث مع ساوثامبتون وتوتنام".

وبسؤاله عن يورجن كلوب مدرب ليفربول قال: "هو واحد من أفضل المدربين بعد رحيلي من توتنام أرسل لي واحدة من أفضل الرسائل، هو يقوم بعمل جيد مع ليفربول ويمر بفترات جيدة وسيئة ولكنهم يؤمنون به ويعطونه أفضل الأدوات لخلق فريقا جيدا يستطيع القتال على كل الألقاب".

وعما افتقده في الموسم قال: "افتقدت الدوري الإنجليزي وكل أسبوع تنافسي فيه وكل مباراة حتى في الكؤوس أو الدرجات الأولى أو الثانية لأنه مع الرحيل عن تلك الأجواء تشعر أنك تائه لأن كرة القدم هنا مدهشة، هذا أفضل دوري في العالم".