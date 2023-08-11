الصفقة الثالثة – إيفرتون يتعاقد مع يوسف الشرميطي

الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 13:19

كتب : FilGoal

يوسف الشرميطي

أتم نادي إيفرتون الصفقة الثالثة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن إيفرتون تعاقده مع البرتغالي يوسف الشرميطي قادما من سبورتنج لشبونة.

وكشف النادي الإنجليزي عن ضم اللاعب صاحب الأصول التونسية حتى يونيو 2027.

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الشرميطي بات الصفقة الثالثة بعد ضم آشلي يونج وأرنو دانجوما خلال هذا الصيف.

وقال الشرميطي عبر موقع ناديه: "إنها خطوة كبيرة بالنسبة لي. الانضمام إلى إيفرتون هو بداية جديدة وصفحة جديدة وأنا سعيد جدا لوجودي هنا. إنها مدينة جميلة وناد جميل".

وأضاف "لدي أهداف جديدة الآن. أنا هنا وأريد أن أبذل قصارى جهدي من أجل إيفرتون. أريد أن أساعد الفريق. آمل أن يحبني المشجعون وأريد أن أظهر لهم ما أنا قادر عليه".

واختتم "إيفرتون ناد كبير. لقد لعبت الكثير من الأساطير هنا. لم أستطع رفض هذه الفرصة. إنها لحظة كبيرة بالنسبة لي والآن أنا أركز بشكل كامل على العمل".

صاحب الـ19 عاما خاض 22 بقميص سبورتنج لشبونة وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.

إيفرتون يوسف الشرميطي
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