جارديان: تشيلسي لم يستسلم.. سيعود إلى سباق كايسيدو

الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 13:13

كتب : رامي جمال

مويسيس كايسيدو الإكوادور تشيلي تصفيات كأس العالم

يبدو أننا على موعد مع أحداث درامية في سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي والسبب موسيس كايسيدو لاعب برايتون.

ليفربول كان قد توصل لاتفاق مع برايتون لضم كايسيدو مقابل 110 مليون جنيه إسترليني وفقا لما ذكرته شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية متفوقا على عرض تشيلسي بفارق 10 ملايين فقط.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "جارديان" الإنجليزية فإن تشيلسي لم يستسلم بعد في رغبته في ضم اللاعب الإكوادوري.

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وأوضح التقرير أن تشيلسي ينوي التقدم بعرض جديد أكثر مما قدمه ليفربول ليضم كايسيدو.

لكن الأزمة تكمن أن برايتون كان قد حدد نهاية يوم الخميس موعدا نهائيا للأندية الراغبة في تقدم بعروض لضم كايسيدو مؤكدا أنه سيختار أعلى عرض منهم وهو ما نجح ليفربول في الوصول إليه.

فكيف ستسير الأحداث في الساعات المقبلة؟

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول أعلن في مؤتمر صحفي توصل ناديه لاتفاق بالفعل مع برايتون لضم كايسيدو لكنه لم يكشف عن موعد الفحص الطبي.

اللاعب صاحب الـ21 عاما انضم إلى برايتون قادما من إ إنديبندينتي الأرجنتيني في عام 2021.

وخاض كايسيدو مع برايتون 53 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة.

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