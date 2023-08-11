مؤتمر كلوب: أخطأت في تصريحي قبل 5 سنوات.. وموقف كايسيدو ومواجهة تشيلسي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول اتفاق ناديه مع برايتون على ضم موسيس كايسيدو مؤكدا في الوقت ذاته أنه أخطأ في تصريحاته التي أدلى بها قبل خمس سنوات بشأن عدم نيته ضم أي لاعب مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

وكانت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية ذكرت توصل ليفربول لاتفاق مع برايتون لضم كايسيدو متفوقا على عرض تشيلسي مقابل 110 مليون إسترليني ليصبح أغلى انتقال للاعب في بريطانيا في التاريخ.

وتحدث كلوب في أول مؤتمر صحفي له استعدادا للموسم الجديد 2023-2024 وملاقاة تشيلسي يوم الأحد المقبل في في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي في ملعب ستامفورد بريدج قائلا: "تم الاتفاق مع برايتون على قيمة انتقال كايسيدو، سنرى ماذا يعني ذلك، نحن لسنا فريقا بموارد غير نهائية ولم نتوقع حدوث عدة أمور الصيف الجاري ولكنها في النهاية حدثت".

وعن موعد الفحص الطبي لكايسيدو قال: "لا أستطيع القول، لا أعرف".

وعن تصريحه سابقا بنيته الاستقالة حال ضم لاعبا مقابل 100 مليون جنيه إسترليني بعدما ضم غريمه التقليدي مانشستر يونايتد بول بوجبا بالقيمة ذاتها قال: "كل شيء تغير، هل أنا معجب بما يحدث؟ لا، هل أدركت أنني كنت مخطئا في حديثي؟ نعم بالتأكيد، هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور".

وواصل "السعودية لن تساعدنا فيما يحدث ولا ألقي اللوم هنا على أحد أعرف أنه سوق مختلف بأموال كثيرة، لكن في النهاية علينا أن نحاول ونتأكد من حصولنا على أفضل فريق ممكن معا".

وأضاف كلوب "50% سيعجبهم ما يحدث و50% لن يعجبهم، نحن نحاول جمع أفضل فريق لنا ونحن لسنا في أرض الأحلام حيث يمكننا فقط الإشارة للاعبين وضمهم للفريق، فهناك الكثير من العمل يتعين علينا القيام به".

وأردف مدرب ليفربول في حديثه قائلا: "أحيانا يُغلق أحد الأبواب ويفتح الآخر، إن كان الناس يريدون التخلص من حديثي قبل خمس سنوات فلا مشكلة، أدرك أنني كنت مخطئا على الاعتراف بذلك".

أما عن مواجهة تشيلسي فقال: "لقد أعددنا أنفسنا للمباراة لفترة ولا يوجد أي تشتيت، أعتقد أن كلا الفريقين بهما العديد من المواهب، لقد شاهدنا تشيلسي في الجولة التحضيرية وكان هناك الكثير من الأمور الجيدة ويجب أن نستعد لذلك".

وأردف "هذه أول مباراة لهم ويريدون إظهار أنفسهم بشكل جيد".

وعن المباراة الافتتاحية للمسوم قال: "تشيلسي لديه خيارات جيدة هجوميا، هذه مباراة هامة ونريد الظهور بشكل جيد".

أما عن رأيه في الجولة التحضيرية لفريقه قال المدرب الألماني: "استمتعت بها، كل اللاعبين أنصتوا لي ولم نقم بالتدرب فقط في الملعب بل كان هناك محاضرات ونريد التغير في طريقتنا ويجب أن يكون الأمر مختلفا وأن ننتقل إلى المستوى التالي".

وعن رأيه في أداء فريقه في الموسم الماضي أوضح "كانت هناك لحظات حيث لم نقم بحماية كاملة لأنفسنا، إنه أمر تنظيمي وليس مجهودا فرديا".

وأكمل "لدينا بداية جديدة في ليفربول الكل كان يطالب بالتغيير وهم محقون في ذلك، والآن حدث ذلك وهذا جيد وعلى الجميع إظهار أنفسهم بشكل جيد".

وأضاف "نريد أن نلعب بشكل جيد وأن نتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وعن رأيه في إضافة الوقت المحتسب بدل من الضائع في الاحتفالات بالأهداف قال: "أعتقد أن إهدار الوقت أصبح مشكلة كبيرة في السنوات الأخيرة، أعتقد أنه كان من المنطقي إشهار البطاقات الصفراء لمن يهدر الوقت لكنني آمل انتهاء الأمر بحل جيد وليس بالحصول على 10 لـ15 دقيقة من الوقت الإضافي والكثير من الإنذارات".