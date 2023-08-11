وكيل جورجينيو يكشف موقفه من الرحيل إلى الدوري السعودي
الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 12:02
كتب : FilGoal
شدد جواو سانتوس وكيل أعمال جورجينيو لاعب خط وسط أرسنال أن الأخير لن يغادر فريقه الصيف الجاري.
وتحدث وكيل جورجينيو لموقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي قائلا: "أنا على يقين أن جورجينيو سيبقى في أرسنال".
وأكمل "هو سعيد في إنجلترا، لنمضي قدما".
وأضاف "تلقيت عدة اتصالات من الدوري السعودي والإسباني معجبون بجورجينيو لكنه سيبقى في أرسنال تم اتخاذ القرار".
وانضم جورجينيو إلى أرسنال قادما من تشيلسي في يناير الماضي بعقد يمتد لـ18 شهرا ويمكن مده لعام آخر.
اللاعب صاحب الـ31 عاما خاض مع أرسنال 16 مباراة صنع خلالهم هدفا وحيدا ولم يسجل.
وخلال الصيف الجاري ضم أرسنال كل من كاي هافيرتز ويوريان تيمبر وديكلان رايس رسميا.
فيما ينتظر أرسنال الإعلان الرسمي عن ضم الحارس ديفيد رايا من برينتفورد.
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