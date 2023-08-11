"الجميع يحبه".. لماذا هاري كين مناسب لـ بايرن ميونيخ

مع إتمام هاري كين لسن الـ 30 لم يحصد الهداف الإنجليزي أي لقب في مسيرته، والآن لديه الفرصة لكن ليس في الدوري الإنجليزي بل مع بايرن ميونيخ.

رغم أن البافاري سجل الموسم الماضي 92 هدفا في الدوري الألماني، إلا أن الفريق عانى هجوميا مع رحيل روبرت ليفاندوفسكي صوب برشلونة.

لوثار ماتيوس أسطورة بايرن السابق صرّح من قبل قائلا: "بايرن ميونيخ اعتاد على اللعب في آخر 10-15 عاما بخطة 4-2-3-1. مع تواجد ليفاندوفسكي ومن قبله ميروسلاف كلوزه، دائما ما يتواجد مهاجم رقم 9".

حاول يوليان ناجلسمان المدير الفني السابق لـ بايرن تغيير ذلك.

الموسم الماضي كان إريك ماكسيم تشوبو موتينج مهاجم البافاري وسجل 17 هدفا كأفضل هداف للفريق، وهو أفضل مواسمه التهديفية في مسيرته بعمر 34 عاما، في حين كان البولندي يسجل ما لا يقل عن 40 هدفا في آخر 7 مواسم.

رحل الألماني الشاب وعوضه في مارس الماضي، توماس توخيل وعاد لخطة 4-2-3-1 من أول مباراة وحقق الفوز على بوروسيا دورتموند في الكلاسيكر الألماني.

لم يخرج توخيل ويطلب علنا ضم كين لكنه سبق له أن صرّح قائلا: "إذا وجدتم مدربا حول العالم لا يفضل ضم هاري كين لفريقه، تواصلوا معي، أريد التحدث معه ومعرفة أفكاره عن التسجيل والهجوم، بالطبع الجميع يحب هاري كين".

رغم أن كين حل وصيفا في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الماضي لصالح إرلينج هالاند بفارق 6 أهداف، لكنه سجل 30 هدفا.

الصورة التالية توضح قدر كين في صناعة الفرص والمساهمة في الاستحواذ واللعب في المرتدات.

كين صنع 52 فرصة من لعب مفتوح، و15 فرصة محققة للتسجيل، وأرسل 10 تمريرات بينية مكتملة، و12 تمريرة هجومية خاطفة من لمسة واحدة، و31 تمريرة خلفية وظهره للمرمى، في جميعها تواجد بين أول 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

عُرف عن كين في السنوات الأخيرة مع توتنام الخروج من منطقة الجزاء والعودة للخلف لتمرير كرات ما قبل صناعة الهدف "بري أسيسيت" لمحاولة إيجاد مساحات في دفاع الخصم.

الصورة التالية توضح تمريرات هاري كين عندما يتراجع في أنصاف المساحات منذ موسم 2019-2020.

في بايرن ميونيخ سيجد هاري كين لاعبين مستعدين للركض بقوة للأمام، جمال موسيالا وسيرج جنابري وليروي ساني وكينجسلي كومان، كل هؤلاء يمكنهم الاستفادة من أدوار هاري كين المختلفة وخروج من منطقة الجزاء.

قدرات كين ستساعد توخيل على تسهيل عملية المرتدات، وكذلك السيطرة على منطقة جزاء الخصم عندما يستحوذ على الكرة، خاصة في ظل وجود كين أكثر لاعب تسجيلا للأهداف برأسيات في الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

خريطة أهداف هاري كين موسم 2022-2023

الموسم الماضي هاري كين سجل 25 هدفا بدون احتساب ركلات الجزاء من أصل 16.7 متوقعة له وفقط تفوق عليه هالاند.

تسجيل 0.66 هدفا لكل 90 دقيقة الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي كان أفضل معدل لكين في آخر 5 مواسم.

الصورة السابقة توضح، هاري كين صنع 54 فرصة من لعب مفتوح في الدوري الإنجليزي، وصنع 3 أهداف من أصل 7 متوقعة.

وعلى مستوى التهديف سجل ضعف ما سجله زملائه، ومسجلا 8.3 هدفا أكثر مما كان متوقعا له.

لن يكون هاري كين هو أول قائد إنجليزي يرحل صوب الدوري الألماني بل سبقه كيفين كيجان عام 1977.

كيجان حقق لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، لكن رفقة هامبورج فاز بجائزة الكرة الذهبية مرتين.

سيراهن بايرن ميونيخ على كين ليتحول الإنجليزي من المرشح السابع للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي إلى المرشح الثاني لحصد دوري أبطال أوروبا، ويزيد من غلته التهديفية أوروبيا بعدما سجل 21 هدفا فقط بينما هالاند سجل 35 هدفا وهو في متقبل مسيرته بعد.

رغم أن كين على أعتاب تحطيم رقم آلان شيرار ليصبح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي، إلا أنه ربما أصبح يعلم أن تلك الفرصة الوحيدة للخروج من توتنام وضمان تحقيق الألقاب من الباب الكبير والحصول على عقد ممتاز قبل فوات الآوان.

ربما ستبدأ حياة هاري كين الكروية بعد سن الـ 30 بالفعل، فبعدما لم تسر الأمور على ما يرام في توتنام من ناحية التتويجات، ربما يكون لديه الفرصة للظفر بكل ما تشتهيه الأنفس كرويا قبل الاعتزال على القمة.