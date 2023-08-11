الضوء الأخضر تم منحه.. هاري كين يوافق على الانتقال إلى بايرن

أعطى هاري كين مهاجم وقائد توتنام الضوء الأخضر لإتمام عملية انتقاله إلى بايرن ميونيخ.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها فقد وافق قائد منتخب إنجلترا على الانضمام لحامل لقب الدوري الألماني.

وأوضح التقرير أن كين سوف يوقع على عقد يربطه ببايرن لأربع سنوات ومن المتوقع أن يرتدي القميص رقم 9.

وكانت الشبكة ذاتها ذكرت في وقت سابق أن توتنام وافق على عرض بايرن لضم كين مقابل 100 مليون يورو بالإضافة لـ20 مليون أخرى كحوافز.

ولكن بعدها ذكرت "شبكة سكاي" سبورتس الإنجليزية أن كين لديه رغبة متزايدة في البقاء مع توتنام رغم موافقة ناديه على الصفقة.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة أعطى كين موافقته على الانتقال بالفعل.

لكن ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن كين يتواجد في المطار للسفر إلى ميونيخ لكن توتنام يرغب في تغيير بعض التفاصيل الصغيرة في الصفقة وطلب من مهاجمه عدم السفر دون الحصول على إذنه.

ومن المتوقع حل تلك الأزمة سريعا ليسافر كين ويخضع للفحص الطبي ويتمم انتقاله رسميا.

وبعد دقائق من نشر الخبر ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن توتنام أعطى موافقته لكين على استقلال الطائرة والسفر.

وكان تعاقد كين ينتهي مع توتنام بنهاية الموسم المقبل.

ويعد هاري كين هو ثاني هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا بعدما سجل 213 هدفا فيما يتصدر الترتيب آلان شيرار بـ260 هدفا.

كما أن كين يعد هو الهداف التاريخي لتوتنام بعدما سجل معه 280 هدفا وصنع 64 آخرين في 435 مباراة.

فيما لم يتوج اللاعب صاحب الـ30 عاما بأي لقب مع توتنام.