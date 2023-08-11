خبر في الجول – الاتفاق تم.. الأهلي يعير عمار حمدي إلى سيراميكا كليوباترا
الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 00:34
كتب : أحمد الخولي
توصل سيراميكا كليوباترا والأهلي إلى اتفاق لانتقال عمار حمدي.
عمار حمدي
النادي : الأهلي
وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتفاق تم بين كلا الناديين خاصة بعد الحصول على موافقة اللاعب على الانتقال إلى سيراميكا.
ورفض عمار حمدي حسبما علم FilGoal.com سابقا عرضين من سموحة والاتحاد رغبة في البقاء في القاهرة لظروف أسرية.
ويمتلك لاعب الوسط 4 عروض من أندية فيوتشر والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا وزد.
وكان عمار يفاضل بين عرضي المقاولون العرب وسيراميكا.
اللاعب البالغ 24 عاما قضى النصف الأخير من الموسم الماضي معارا لصفوف زعيم الثغر وخاض 12 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا.
واكتفى عمار بارتداء قميص الأهلي في 5 مباريات فقط في مشواره مع الفريق.
وأعير من قبل لصفوف الاتحاد السكندري وطلائع الجيش.
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