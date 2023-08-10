كومباني: أثق أن جوارديولا لا يمانع أن يتخلف عن الجميع في بداية الموسم

الخميس، 10 أغسطس 2023 - 23:47

كتب : FilGoal

كومباني بيرنلي

يثق فينسنت كومباني المدير الفني لبيرنلي أن نظيره بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لا يمانع التخلف في بداية الموسم عن منافسه قليلا خاصة بعد الفوز بثلاثية.

ويستضيف بيرنلي مساء الغد الجمعة في ملعب تيرف مور في أولى جولات الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024.

وقال كومباني في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الخميس: "أثق أنه بعد فوز سيتي بالثلاثية الموسم الماضي فإن جوارديولا لا يمانع في تخلفه قليلا في بداية الموسم".

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وكان جوارديولا اشتكى قبل مواجهة أرسنال في كأس الدرع الخيرية من أن فريقه بدأ التحضير للموسم بشكل متأخر أسبوعين عن كل أقرانه.

وعن هل تحدث مع جوارديولا مؤخرا قال: "لقد كان شهرا مثيرا في ظل إرسال التهاني ذهابا وعودة، ففي بداية توجوا بالدوري ثم كأس الاتحاد الإنجليزي وأخيرا دوري أبطال أوروبا".

وأردف "لاعبو سيتي عملت وعشت معهم أغلب فترات حياتي، الآن يجب أن أضع ذلك جانبا وأن أنافسهم بقوة".

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