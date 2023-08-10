الصفقة الخامسة.. المحلة يضم "إيفا" على سبيل الإعارة

أعلن نادي غزل المحلة عن خامس صفقاته لدعم صفوف الفريق، بالتعاقد مع محمد مصطفى " إيفا " لاعب البنك الأهلي.

وتم التعاقد مع لاعب الوسط لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ووقع "إيفا" على عقود الإعارة بحضور خالد كساب مدير الكرة بالنادي.

وتم التعاقد بناء على طلب خالد عيد المدير الفني للفريق، وفقا لبيان النادي الرسمي.

ويستعد غزل المحلة لخوض منافسات دورى المحترفين الجديد، بعد هبوطه من الدوري الممتاز.

وتعاقد المحلة حتى الآن مع عبد الرحيم عموري من الحمام ومحمود غالي من بتروجت والمدافع أحمد صابر، والمهاجم أحمد سوداني من مصر للمقاصة.