بنفيكا يضم أرتور كابرال.. وفيورنتينا يعوضه بضم مبالا نزولا

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي ضم البرازيلي أرتور كابرال قادما من فيورنتينا الإيطالي.

وانضم المهاجم البرازيلي بمقابل 20 مليون يورو وعقد يمتد حتى صيف 2028.

يأتي ذلك تعويضا لرحيل جونكالو راموس إلى باريس سان جيرمان الفرنسي. (طالع التفاصيل)

وحصد كابرال جائزة هداف دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2021-22 مع بازل السويسري ثم الموسم التالي مع فيورنتينا.

وانضم مهاجم بالميراس السابق لفيورنتينا في يناير 2022 وخلال موسم ونصف بقميص البنفسجي سجل 19 هدفا وصنع 4 في 64 مباراة.

وأصبح البرازيلي البالغ 25 عاما ثاني أغلى صفقات النسور البرتغالية الصيف الجاري بعد التركي أوركان كوكوتشو الذي انضم قادما من فينيورد مقابل 25 مليون يورو.

وضم بطل السوبر البرتغالي أيضا كل من التشيكي ديفيد جوراسيك والأوكراني أنتولي تروبين واستعاد خدمات نجمه السابق أنخيل دي ماريا.

في المقابل عزز فيورنتينا هجومه سريعا بضم الأنجولي مبالا نزولا قادما من سبيزيا بمقابل 12 مليون يورو.

وسجل الأنجولي 13 هدفا الموسم الماضي في 31 مباراة وهبط مع سبيزيا للدرجة الثانية بخسارة الملحق.

فيورنتينا أيضا سيدعم هجومه بضم الأرجنتيني لوكاس بليتران مهاجم ريفر بليت الأرجنتين حيث ستكلف الصفقة خزائنه 25 مليون يورو.

وأشار جانلوكا دي مارزيو المتخصص في الانتقالات أن الفيولا سيضم المهاجم البالغ 22 عاما الصيف الجاري بعدما حسم لقب الدوري الأرجنتيني وودع كوبا ليبرتادوريس من ثمن النهائي لحساب إنترناسيونال.

وضم الفيولا الصيف الجاري حتى الآن كل من فابيانو باريزي وجينو إنفانتينو وأوليفر كريستنسين وأرتور ميلو وييري مينا.

وخسر فيورنتينا الموسم الماضي نهائي دوري المؤتمر الأوروبي وكأس إيطاليا.