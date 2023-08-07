باوليتا يسلمه الراية.. باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع راموس

هيأ باريس سان جيرمان الأجواء لإعلان التفاصيل الكاملة بخصوص انتقال جونكالو راموس مهاجم بنفيكا ومنتخب البرتغال إلى صفوفه.

واستعان النادي الفرنسي بلاعبه السابق بيدرو باوليتا نجم البرتغال في الماضي، تمهيدا لتسليم الراية إلى راموس.

وقال باوليتا في الفيديو:

أنا بيدرو باوليتا. لعبت 5 سنوات في باريس سان جيرمان وسجلت 109 أهداف.

الآن دورك لكتابة تاريخ باريس سان جيرمان، مرحبا بك في نادينا.

وأعلن باريس سان جيرمان عبر موقعه الرسمي لاحقا عن إتمام الصفقة على سبيل الإعارة لمدة عام مع أحقية الشراء في نهايته.

ووفقا للتقارير الصحفية، اتفق سان جيرمان مع بنفيكا أن تكون الصفقة مقابل 80 مليون يورو، بواقع 65 مليون يورو قيمة الصفقة، و15 مليون إضافات.

وسيخضع راموس للكشف الطبي في باريس سان جيرمان الأسبوع المقبل قبل إتمام الصفقة بشكل رسمي.

ويسعى سان جيرمان لدعم مركز قلب الهجوم تحسبا للرحيل المحتمل لنجمه الأول كيليان مبابي.

راموس البالغ من العمر 22 عاما ظهر بمستوى مميز مع منتخب البرتغال في كأس العالم السابق في قطر، وسجل هاتريك أمام سويسرا في دور المجموعات.

وخلال الموسم الماضي لعب راموس مع بنفيكا 47 مباراة سجل خلالها 27 هدفا وقدم 12 تمريرة حاسمة.