حارس جديد.. إنتر يضم إيميل أوديرو

الخميس، 10 أغسطس 2023 - 22:35

كتب : FilGoal

إيميل أوديرو

أعلن نادي إنتر ضم الحارس الإيطالي إيميل أوديرو قادما من سامبدوريا على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

الحارس البالغ 26 عاما خضع للفحص الطبي ووقع على عقود انتقاله للنيراتزوري ليصبح ثاني صفقات الفريق في سوق الانتقالات الصيفية في حراسة المرمى بعد يان سومر.

وعوّض إنتر رحيل حارسه أندري أونانا الذي انضم لصفوف مانشستر يونايتد، والسلوفيني سمير هاندانوفيتش الذي انتهى تعاقده.

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وبدأ الحارس الإيطالي صاحب الأصول الأندونيسية في أكاديمية يوفنتوس بعمر 11 عاما في 2008 وقضى موسما وحيدا مع الفريق الأول.

وخاض مباراة وحيدة في موسم 2016-17 بعمر 20 في نهاية الموسم، ثم أعير لـ فينتسيا موسم 2017-18.

وفي موسم 2018-19 انضم لسامبدوريا معارا وفعّل النادي خيار ضمه بشكل نهائي مقابل 20 مليون يورو حينها.

وهبط أوديرو للدرجة الثانية رفقة سامبدوريا الموسم المنقضي.

إجمالا خاض أوديرو 283 مباراة استقبل 386 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 74 مباراة.

وأصبح أوديرو سادس صفقات الأفاعي الصيف الجاري بعد يان سومر ويان بيسيك ودافيدي فراتيسي وماركوس تورام وخوان كوادرادو، وفعّل النادي بند شراء كل من كريستيان أسلاني وفرانشيسكو أتشيربي.

إنتر سامبدوريا إيميل أوديرو
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