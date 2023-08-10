أدهم الخواجة لـ في الجول: الزمالك أبلغني بالرحيل.. وهذه هي العروض أمامي

الخميس، 10 أغسطس 2023 - 22:22

كتب : إبراهيم رمضان

أدهم الخواجة - شباب الزمالك

كشف أدهم الخواجة مهاجم نادي الزمالك عن مستقبله مع الأبيض وإبلاغه بالرحيل عن الفريق.

أدهم الخواجه

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال الخواجة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "تم إبلاغي بخروجي من قائمة الفريق والاستغناء عني وفقا لرؤية المدير الفني".

وأضاف "حاليا أبحث العروض المقدمة لي، بينهم عرض من الدوري المصري، وعرض آخر من نادي رويال في الإمارات".

وأوضح "سأحسم موقفي خلال الأيام القليلة المقبلة".

واختتم "قضيت فترة جميلة في نادي الزمالك فهو بيتي. أطمح للظهور بشكل جيد والعودة إليه في المستقبل".

وظهر الخواجة (مواليد 2001) مع الفريق الأول في ختام الموسم قبل الماضي من الدوري، في مباراتي المصري وإيسترن كومباني، تحت قيادة المدرب السابق جوسفالدو فيريرا.

وأنهى الزمالك الموسم الماضي في المركز الثالث المؤهل لكأس الكونفدرالية.

بيمكا شارك لتوه في البطولة العربية، حيث فاز على الاتحاد المنستيري التونسي 4-0، وخسر أمام الشباب السعودي 1-0، وتعادل مع النصر 1-1.

أدهم الخواجة الزمالك الدوري المصري
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