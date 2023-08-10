خبر في الجول - عودة لـ الزمالك.. البنك الأهلي يقطع إعارة حسام أشرف

قطع البنك الأهلي إعارة حسام أشرف لاعب الفريق وعاد اللاعب إلى الزمالك مجددا.

وحسبما علم FilGoal.com فأن قطع الإعارة جاء بالاتفاق بين الطرفين.

المهاجم البالغ 22 عاما انضم للبنك الأهلي معارا في يناير الماضي لمدة موسم ولم يخض أي دقيقة بقميص الفريق.

وخاض حسام البالغ 21 عاما 15 مباراة وسجل هدفين بقميص الزمالك، وحقق لقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر.

واكتفى حسام أشرف بخوض 33 دقيقة فقط بقميص الزمالك الموسم المنقضي.

وسبق أن عوقب أشرف بالإيقاف من الاتحاد الدولي لمدة 4 أشهر، على خلفية توقيعه لأكاديمية كاميرونية أثناء تواجده مع الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن البنك الأهلي قد أدرج أسماء أحمد ياسين وعاصم صلاح ورزاق سيسيه على قائمة البيع بسبب عدم تناسب طريقة لعبهم مع طريقة لعب بابافاسيليو. (طالع التفاصيل)

وأنهى البنك الأهلي الموسم الماضي في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة.

وتعاقد البنك الأهلي حتى الآن مع كل من محمد عبد اللطيف جريندو لاعب النصري وسيرجي أكا وأحمد مدبولي ثنائي الإسماعيلي، وأيمن أشرف مدافع الأهلي، وحسن شاهين حارس المقاولون العرب.