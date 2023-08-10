رومانو: تمت.. فريد من مانشستر يونايتد إلى فنربخشة

الخميس، 10 أغسطس 2023 - 20:39

كتب : رامي جمال

احتفال فريد بهدفه ضد برشلونة

توصل فنربخشة لاتفاق مع مانشستر يونايتد لضم لاعب خط وسط الفريق فريد خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

فريد

النادي : مانشستر يونايتد

فنرباهتشة
مانشستر يونايتد

ووفقا لما ذكره فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن فنربخشة توصل لاتفاق كذلك مع اللاعب البرازيلي على تفاصيل التعاقد الشخصية.

وسوف يسافر اللاعب البرازيلي إلى تركيا قريبا للخضوع للفحوصات الطبية وإتمام الانتقال.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - عربي بدر إلى المقاولون العرب خبر في الجول – تعثر محتمل في صفقة انتقال أوقاصي إلى سموحة عاد إلى منزله.. بيراميدز يضم مهند لاشين من فيوتشر

وستكلف الصفقة خزائن الفريق التركي ما يصل لـ8.6 مليون جنيه إسترليني بالإضافة لـ4.3 ملايين أخرى كحوافز.

وتفوق فنربخشة على مواطنه جالاتا سراي في سباق ضم فريد.

وانضم فريد إلى مانشستر يونايتد قادما من شاختار دونتسيك الأوكراني في عام 2018 مقابل 47 مليون جنيه إسترليني.

وخاض فريد مع يونايتد 139 مباراة مسجلا خلالهم ثمانية أهداف وصنع سبعة آخرين.

وتوج فريد صاحب الـ30 عاما مع يونايتد بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

مانشستر يونايتد فنربخشة فريد
نرشح لكم
بيلد: عرض مجهول لـ هاري كين.. أفضل مما قدمه بايرن و3 مرشحين لضمه إيمري يكشف مدة غيابه.. أستون فيلا يعلن إصابة بوينديا في الركبة سكاي: بشكل متزايد.. هاري كين قد يبقى مع توتنام مؤتمر جوارديولا: نستعد الآن لتسلق الجبل الذي صعدناه الموسم الماضي سكاي: تشيلسي يفاجئ ليفربول في صفقة لافيا تشيلسي ينسحب من صفقة فلاهوفيتش.. وجمهور يوفنتوس يهتف "لا نريد لوكاكو" بعد حصوله على شارة قيادة تشيلسي.. ريس جيمس: كنت قريبا من الرحيل ذا أثليتك: انضمام رايا إلى أرسنال على سبيل الإعارة مع بند أحقية الشراء
أخر الأخبار
صائد الجواهر.. بنفيكا يقتنص تروبين من أنياب إنتر 14 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - عرضان منتظران من الدوري المصري لمهاجم الزمالك الشاب.. وموقف رحيله 25 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - عودة لـ الزمالك.. البنك الأهلي يقطع إعارة حسام أشرف 36 دقيقة | الدوري المصري
برازيلي جديد في جدة.. الأهلي يضم إيبانيز من روما 40 دقيقة | السعودية
الرابع.. غزل المحلة يتعاقد مع "سوداني" 46 دقيقة | ميركاتو
رومانو: تمت.. فريد من مانشستر يونايتد إلى فنربخشة 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - عربي بدر إلى المقاولون العرب 54 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – تعثر محتمل في صفقة انتقال أوقاصي إلى سموحة ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك 2 الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة 3 بشكل رسمي لأول مرة وبتواجد الأهلي.. اتحاد جنوب إفريقيا يكشف عن فرق دوري السوبر الإفريقي 4 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط