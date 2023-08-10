رومانو: تمت.. فريد من مانشستر يونايتد إلى فنربخشة

توصل فنربخشة لاتفاق مع مانشستر يونايتد لضم لاعب خط وسط الفريق فريد خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

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ووفقا لما ذكره فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن فنربخشة توصل لاتفاق كذلك مع اللاعب البرازيلي على تفاصيل التعاقد الشخصية.

وسوف يسافر اللاعب البرازيلي إلى تركيا قريبا للخضوع للفحوصات الطبية وإتمام الانتقال.

وستكلف الصفقة خزائن الفريق التركي ما يصل لـ8.6 مليون جنيه إسترليني بالإضافة لـ4.3 ملايين أخرى كحوافز.

وتفوق فنربخشة على مواطنه جالاتا سراي في سباق ضم فريد.

وانضم فريد إلى مانشستر يونايتد قادما من شاختار دونتسيك الأوكراني في عام 2018 مقابل 47 مليون جنيه إسترليني.

وخاض فريد مع يونايتد 139 مباراة مسجلا خلالهم ثمانية أهداف وصنع سبعة آخرين.

وتوج فريد صاحب الـ30 عاما مع يونايتد بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.