عاد إلى منزله.. بيراميدز يضم مهند لاشين من فيوتشر

الخميس، 10 أغسطس 2023 - 20:24

كتب : بسام أبو بكر

مهند لاشين - بيراميدز

أعلن بيراميدز اليوم الخميس رسميا انضمام مهند لاشين قادما من صفوف فيوتشر.

ولم يذكر بيراميدز مدة تعاقد اللاعب صاحب الـ27 عاما.

فيما علم FilGoal.com أن مدة التعاقد هي خمس سنوات.

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وأصبح مهند لاشين ثالث صفقات بيراميدز الصيفية بعد ثنائي الزمالك يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر.

وبدأ مهند لاشين مسيرته في الإسماعيلي وانضم منه إلى بيراميدز بمسماه القديم الأسيوطي سبورت.

ورحل مهند لاشين عن بيراميدز في عام 2019 صوب طلائع الجيش في صفقة انتقال حر.

وانضم مهند لاشين الصيف الماضي إلى صفوف فيوتشر.

ومع بيراميدز قبل رحيله عن الفريق خاض مهند لاشين 87 مباراة سجل خلالهم هدفا وحيدا وصنع ثلاثة.

أما مع فيوتشر فخاض 37 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع هدفا وحيدا وتوج معه بلقب كأس رابطة الأندية.

وسبق لمهند لاشين ارتداء قميص منتخب مصر 10 مرات وشارك معه في كأس أمم إفريقيا 2021.

بيراميدز فيوتشر مهند لاشين
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