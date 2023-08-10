عاد إلى منزله.. بيراميدز يضم مهند لاشين من فيوتشر
الخميس، 10 أغسطس 2023 - 20:24
كتب : بسام أبو بكر
أعلن بيراميدز اليوم الخميس رسميا انضمام مهند لاشين قادما من صفوف فيوتشر.
مهند لاشين
النادي : بيراميدز
ولم يذكر بيراميدز مدة تعاقد اللاعب صاحب الـ27 عاما.
فيما علم FilGoal.com أن مدة التعاقد هي خمس سنوات.
وأصبح مهند لاشين ثالث صفقات بيراميدز الصيفية بعد ثنائي الزمالك يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر.
وبدأ مهند لاشين مسيرته في الإسماعيلي وانضم منه إلى بيراميدز بمسماه القديم الأسيوطي سبورت.
ورحل مهند لاشين عن بيراميدز في عام 2019 صوب طلائع الجيش في صفقة انتقال حر.
مقاتل في خط الوسط، مانع هجمات الخصوم ❌
عاد لناديه مرة أخرى، مرحبًا بك في بيتك مهند 🫡#بيراميدز | #LashinXPyramids pic.twitter.com/yixmsBd9Sb— Pyramids FC (@pyramidsfc) August 10, 2023
وانضم مهند لاشين الصيف الماضي إلى صفوف فيوتشر.
ومع بيراميدز قبل رحيله عن الفريق خاض مهند لاشين 87 مباراة سجل خلالهم هدفا وحيدا وصنع ثلاثة.
أما مع فيوتشر فخاض 37 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع هدفا وحيدا وتوج معه بلقب كأس رابطة الأندية.
وسبق لمهند لاشين ارتداء قميص منتخب مصر 10 مرات وشارك معه في كأس أمم إفريقيا 2021.