زياد طارق لـ في الجول: أنتظر الاستغناء النهائي من الأهلي.. ولدي 4 عروض

الخميس، 10 أغسطس 2023 - 19:35

كتب : عمرو نبيل

زياد طارق

كشف زياد طارق لاعب الأهلي المُعار إلى سموحة موقفه من حسم مستقبله قبل انطلاق الموسم المقبل.

زياد طارق

النادي : سموحة

الأهلي

وقضى زياد طارق النصف الثاني من الموسم الماضي معارا من الأهلي لـ سموحة، ولم يظهر اسمه في قائمة الأهلي الأولية للموسم الجديد. (طالع قائمة الأهلي من هنا)

وقال زياد طارق لـ FilGoal.com: "لم أحسم مستقبلي حتى الآن، حتى الآن لا زلت على ذمة سموحة بحسب نظام انتقالات اتحاد الكرة".

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وأضاف "عندما أحصل على الاستغناء النهائي من الأهلي، سأبدأ البحث في العروض المقدمة لي ومن بينها: فاركو وفيوتشر وبلدية المحلة وإنبي".

وسبق أن صرّح فرج عامر رئيس سموحة في وقت سابق قائلا: "زياد طارق سيعود إلى الأهلي الموسم المقبل".

اللاعب صاحب الـ22 عاما لم يشارك مع سموحة سوى في ثماني مباريات بواقع 147 دقيقة بعد إعارته منتصف الموسم الماضي.

ولم يسجل أو يصنع زياد طارق أي هدف في إعارته مع سموحة.

إجمالا خاض زياد طارق 26 مباراة في الدوري المصري سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

وتواجد مع الأهلي في كأس العالم للأندية 2021 وحصد البرونزية رغم عدم مشاركته تحت قيادة بيتسو موسيماني.

زياد طارق الأهلي سموحة
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