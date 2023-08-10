سكاي: بشكل متزايد.. هاري كين قد يبقى مع توتنام

مازال مصير هاري كين مهاجم وقائد توتنام مجهولا على الرغم من موافقة ناديه على عرض بايرن ميونيخ لضمه.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الخميس أن لدى كين رغبة متزايدة حاليا في البقاء مع توتنام وعدم الرحيل عن الفريق.

ولم يشر تقرير الشبكة الإنجليزية لأسباب رغبة مهاجم منتخب إنجلترا في البقاء مع الفريق اللندني.

فيما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية في الوقت ذاته أن الصفقة لم تُعطل حتى الآن ولكن هناك عدة عوامل يفكر فيها كين حاليا قبل اتخاذ قراره بالانتقال إلى بايرن من عدمه.

وأوضح التقرير أنه رغم حال رفض كين عرض بايرن سيمثل صدمة لكنه منفتح على البقاء مع توتنام.

وكانت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية ذكرت في تقرير لها صباح اليوم أن توتنام وافق على عرض بايرن لضم كين مقابل 100 مليون يورو.

وينتهي تعاقد كين مع توتنام بنهاية الموسم المقبل.