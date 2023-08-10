الزمالك لـ في الجول: تسلمنا قرارا وزاريا للمشاركة في البطولة العربية لـ اليد

الخميس، 10 أغسطس 2023 - 17:04

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - كرة يد

أوضح حمادة عبد الباري المدير الإداري لفريق الزمالك لكرة اليد إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لخوض منافسات البطولة العربية.

ومن المقرر إقامة البطولة العربية بمدينة القطيف السعودية، خلال الفترة من 16 إلى 27 أغسطس الجاري.

وصرّح حمادة عبد الباري المدير الإداري لفريق الزمالك لكرة اليد لـ FilGoal.com: "تسلمنا اليوم القرار الوزاري الخاص بسفر الفريق إلى السعودية لخوض منافسات البطولة العربية".

أخبار متعلقة:
كرة يد – سيناريو مجنون.. مصر إلى نصف نهائي كأس العالم للناشئين كرة يد - الهزيمة الأولى.. خسارة منتخب الناشئين أمام إسبانيا وتحديد مواجهة ربع النهائي كرة يد - الزمالك يبدأ في إنهاء إجراءات سفر بعثة البطولة العربية كرة يد - استمرار حملة الدفاع عن اللقب.. مصر إلى ربع نهائي مونديال الناشئين بالتغلب على البرازيل

وأضاف "سننهي خلال الساعات المقبلة كافة الإجراءات اللازمة".

ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الثانية مع كل من: الهدى السعودي والعربي الكويتي ووفاق عين التوتة الجزائري والشعلة اليمني.

وقال حمادة عبد الباري لـ FilGoal.com في وقت سابق: "تم تشكيل وفد من نادي الزمالك لعقد جلسة مع الاتحاد المصري لكرة اليد لتقييم الوضع المالي بشأن المستحقات المتأخرة".

وأضاف "وسنعمل على جدولة المديونات بحيث يتم دفع جزء من المبلغ، ومن المتوقع وجود تفاهم من الاتحاد المصري لظروف النادي الحالية قبل خوض منافسات البطولة العربية".

واختتم عبد الباري تصريحاته "ننتظر استلام القرار الوزاري قريبا بشأن الموافقة على سفر الفريق للبطولة العربية في السعودية ثم سنعمل على ترتيب كافة الأمور".

وكان الاتحاد المصري لكرة اليد قد خاطب نادي الزمالك بتاريخ 27 يوليو الماضي بشأن شكوى ماتيو جيرالدا المدير الفني السابق.

وأبلغ الاتحاد المصري، نادي الزمالك بأنه لن يتم مشاركة النادي في أي بطولة خارجية بالموسم المقبل بالإضافة لعدم تسجيل أو اعتماد أي مدرب جديد حتى يتم تسوية مستحقات المدير الفني.

ويستعد الزمالك للمشاركة في البطولة العربية للأندية في السعودية والمؤهلة إلى كأس العالم للأندية سوبر جلوب المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل بالسعودية.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية رفقة فرق الهدى السعودي، والعربي الكويتي، ووفاق عين التوتة الجزائري، والشعلة اليمني.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأوائل من كل مجموعة إلى الدور التالي، ليلعب الفرق دور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

ويصعد بطل تلك البطولة للمشاركة في فعاليات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية أيضا ولكن في نوفمبر المقبل.

كرة يد حمادة عبد الباري الزمالك يد البطولة العربية لكرة اليد
نرشح لكم
كرة يد – سيناريو مجنون.. مصر إلى نصف نهائي كأس العالم للناشئين كرة يد - الهزيمة الأولى.. خسارة منتخب الناشئين أمام إسبانيا وتحديد مواجهة ربع النهائي اتحاد اليد: الزمالك بحاجة لقرار وزاري للسفر خارج مصر.. والمديونيات تخطت الـ 10 ملايين جنيه كرة يد - الزمالك يبدأ في إنهاء إجراءات سفر بعثة البطولة العربية كرة يد - استمرار حملة الدفاع عن اللقب.. مصر إلى ربع نهائي مونديال الناشئين بالتغلب على البرازيل كرة يد - "جدولة المستحقات المتأخرة".. الزمالك يكشف لـ في الجول جديد موقفه من البطولة العربية كرة يد - الزمالك لـ في الجول: سنشارك في البطولة العربية.. ووصلنا لتسوية مستحقات جيرالدا يد - مواعيد مباريات الزمالك والبنك الأهلي في البطولة العربية
أخر الأخبار
صائد الجواهر.. بنفيكا يقتنص تروبين من أنياب إنتر 9 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - عرضان منتظران من الدوري المصري لمهاجم الزمالك الشاب.. وموقف رحيله 20 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - عودة لـ الزمالك.. البنك الأهلي يقطع إعارة حسام أشرف 31 دقيقة | الدوري المصري
برازيلي جديد في جدة.. الأهلي يضم إيبانيز من روما 35 دقيقة | السعودية
الرابع.. غزل المحلة يتعاقد مع "سوداني" 41 دقيقة | ميركاتو
رومانو: تمت.. فريد من مانشستر يونايتد إلى فنربخشة 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - عربي بدر إلى المقاولون العرب 49 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – تعثر محتمل في صفقة انتقال أوقاصي إلى سموحة ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك 2 الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة 3 بشكل رسمي لأول مرة وبتواجد الأهلي.. اتحاد جنوب إفريقيا يكشف عن فرق دوري السوبر الإفريقي 4 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط