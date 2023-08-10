الزمالك لـ في الجول: تسلمنا قرارا وزاريا للمشاركة في البطولة العربية لـ اليد

أوضح حمادة عبد الباري المدير الإداري لفريق الزمالك لكرة اليد إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لخوض منافسات البطولة العربية.

ومن المقرر إقامة البطولة العربية بمدينة القطيف السعودية، خلال الفترة من 16 إلى 27 أغسطس الجاري.

وصرّح حمادة عبد الباري المدير الإداري لفريق الزمالك لكرة اليد لـ FilGoal.com: "تسلمنا اليوم القرار الوزاري الخاص بسفر الفريق إلى السعودية لخوض منافسات البطولة العربية".

وأضاف "سننهي خلال الساعات المقبلة كافة الإجراءات اللازمة".

ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الثانية مع كل من: الهدى السعودي والعربي الكويتي ووفاق عين التوتة الجزائري والشعلة اليمني.

وقال حمادة عبد الباري لـ FilGoal.com في وقت سابق: "تم تشكيل وفد من نادي الزمالك لعقد جلسة مع الاتحاد المصري لكرة اليد لتقييم الوضع المالي بشأن المستحقات المتأخرة".

وأضاف "وسنعمل على جدولة المديونات بحيث يتم دفع جزء من المبلغ، ومن المتوقع وجود تفاهم من الاتحاد المصري لظروف النادي الحالية قبل خوض منافسات البطولة العربية".

واختتم عبد الباري تصريحاته "ننتظر استلام القرار الوزاري قريبا بشأن الموافقة على سفر الفريق للبطولة العربية في السعودية ثم سنعمل على ترتيب كافة الأمور".

وكان الاتحاد المصري لكرة اليد قد خاطب نادي الزمالك بتاريخ 27 يوليو الماضي بشأن شكوى ماتيو جيرالدا المدير الفني السابق.

وأبلغ الاتحاد المصري، نادي الزمالك بأنه لن يتم مشاركة النادي في أي بطولة خارجية بالموسم المقبل بالإضافة لعدم تسجيل أو اعتماد أي مدرب جديد حتى يتم تسوية مستحقات المدير الفني.

ويستعد الزمالك للمشاركة في البطولة العربية للأندية في السعودية والمؤهلة إلى كأس العالم للأندية سوبر جلوب المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل بالسعودية.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية رفقة فرق الهدى السعودي، والعربي الكويتي، ووفاق عين التوتة الجزائري، والشعلة اليمني.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأوائل من كل مجموعة إلى الدور التالي، ليلعب الفرق دور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

ويصعد بطل تلك البطولة للمشاركة في فعاليات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية أيضا ولكن في نوفمبر المقبل.