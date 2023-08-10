مؤتمر جوارديولا: نستعد الآن لتسلق الجبل الذي صعدناه الموسم الماضي

الخميس، 10 أغسطس 2023 - 15:42

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي صعوبة تكرار إنجاز الموسم الماضي بالتتويج بالثلاثية التاريخية، وذلك قبل انطلاق موسم 2023-2024.

في موسم 2022-2023 حصد سيتي لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال بيب في مؤتمر صحفي: "الفوز بالثلاثية من جديد؟ إنه أمر يحدث مرة واحدة، قلت للاعبين بأن ينسوا ذلك، لقد تسلقنا أكبر جبل، والآن نحن في أسفله وعلينا أن نبدأ من جديد بنفس التركيز".

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وأضاف "يبدو وكأن الموسم انتهى بالأمس، ولكننا سنبدأ من جديد من الصفر، وسنحاول الفوز بكل مباراة بعد الأخرى".

ويبدأ سيتي مشواره في الموسم الجديد بملاقاة بيرنلي في افتتاح الدوري الإنجليزي يوم الجمعة.

وتابع جوارديولا "عادة ما تكون المباريات الأولى في الموسم صعبة خاصة ضد الفرق الصاعدة حديثا".

وأردف "فينسينت كومباني مدرب بيرنلي يعرفنا جيدا، إنه يقوم بعمل رائع لقد اكتسح الجميع في دوري القسم الثاني".

وعن جاهزية لاعبيه قال "ناثان آكي تدرب بشكل جيد وجاهز للمشاركة ضد بيرنلي".

وأكمل المدرب الإسباني "يوشكو جفارديول جاهز للمشاركة أمام بيرنلي".

وواصل "إمكانية ضم لوكاس باكيتا؟ لاتعليق، إنه لاعب في صفوف وست هام".

بيب جوارديولا مانشستر سيتي بيرنلي الدوري الإنجليزي
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