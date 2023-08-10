في الجول يكشف كواليس اهتمام الأهلي بـ مصطفى أشرف.. وعائق أوقف الصفقة

الخميس، 10 أغسطس 2023 - 11:13

كتب : محمود حمدي

مصطفى أشرف - لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني

ترددت أنباء عن رغبة الأهلي في التعاقد مع مصطفى أشرف لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

ويشغل مصطفى مركز لاعب الوسط وأيضا الوسط المهاجم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مصطفى أشرف دخل اهتمامات الأهلي خلال الفترة الماضية لضمه هذا الصيف.

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وأبدى مارسيل كولر مدرب الأهلي موافقته على ضم اللاعب ولكنه اشترط خضوعه لفترة معايشة لمدة أسبوع.

مصطفى أشرف وافق على رغبة مدرب الأهلي لكن العقبة تمثلت في موقف ناديه الألماني.

وتوقف اهتمام الأهلي بضم مصطفى أشرف بسبب موقف بوروسيا مونشنجلادباخ الرافض لفكرة خضوع اللاعب لفترة معايشة خاصة أنه داخل منظومة التأمين بالفريق وقد يتعرض للإصابة في تلك الفترة.

صاحب الـ 19 عاما كان يرى أن الانتقال للأهلي فرصة مناسبة للغاية في هذا التوقيت خاصة في ظل المشاركة في كأس العالم للأندية وأنه يستطيع حصد البطولات والظهور بشكل قوي ثم العودة مجددا إلى أوروبا.

ارتباط مصطفى أشرف بالانضمام للأهلي لفت أنظار عدد من الأندية المصرية التي أبدت رغبتها في ضم اللاعب عن طريق وكلاء لكن اللاعب الشاب يفضل البقاء في أوروبا.

من هو مصطفى أشرف؟

اللاعب البالغ 19 عاما سبق أن خاض مباراة واحدة بقميص منتخب الشباب تحت قيادة محمود جابر أمام غانا في ديسمبر 2022.

لكنه غاب عن قائمة منتخب مصر للشباب 2023 والتي حصدت السنغال لقبها بسبب طلبات ناديه قبل البطولة حسبما كشف محمود جابر من قبل. (طالع التفاصيل)

وسبق أن سلّط FilGoal.com عبر برنامج The Scout الضوء على مصطفى أشرف لاعب شباب بوروسيا مونشنجلادباخ.

وارتدى مصطفى قميص منتخب ألمانيا تحت 16 و17 و18 عاما، وحمل شارة قيادة منتخب ألمانيا تحت 17 عاما.

وأشار والده في وقت سابق عبر FilGoal.com أن اللاعب يتمنى تمثيل منتخب مصر.

شارك مصطفى في الدوري الألماني تحت 17 عاما الموسم قبل الماضي وسجل هدفين في 19 مباراة.

وفي الموسم المنصرم خاض 21 مباراة في دوري تحت 19 عاما الألماني سجل هدفين وصنع 4.

مصطفى أشرف الأهلي
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