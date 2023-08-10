سكاي: تشيلسي يفاجئ ليفربول في صفقة لافيا

الخميس، 10 أغسطس 2023 - 10:51

كتب : FilGoal

روميو لافيا لاعب ساوثامبتون

فاجأ تشيلسي نظيره ليفربول في صفقة التعاقد مع روميو لافيا لاعب وسط ساوثامبتون.

ويسعى ليفربول لضم لاعب خط وسط جديد بعد رحيل العديد من نجوم الوسط هذا الصيف، ويستهدف ضم لافيا.

وبحسب "سكاي سبورت" فإن تشيلسي قدم عرضا بقيمة 48 مليون جنيه إسترليني لضم لافيا.

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وأوضحت التقارير أن من المتوقع رفض العرض ولكنه قريب من تقييم ساوثهامبتون البالغ 50 مليون إسترليني.

وأشارت التقارير إلى أن المحادثات قد تتسارع بين تشيلسي وساوثهامبتون خلال الـ24 ساعة القادمة لحسم الصفقة.

ورفض ساوثامبتون 3 عروض قدمها ليفربول لضم لاعب خط الوسط، ومن المتوقع أن يتوصل الطرفان لاتفاق، حسب تقارير عديدة.

ساوثامبتون يسعى للحصول على 50 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن البالغ من العمر 19 عاما.

ذا أثليتك ذكرت في وقت سابق أن ساوثامبتون رفض عرضا من ليفربول بقيمة 37 مليون جنيه إسترليني لضم روميو لافيا قبل أن يرسل الريدز عرضا جديدا ويتم رفضه أيضا.

صاحب الـ 19 عاما يلعب في ساوثامبتون منذ صيف 2022 قادما من مانشستر سيتي.

البلجيكي لعب مع ساوثامبتون خلال 34 مباراة وسجل هدفا في جميع المسابقات.

وتعاقد ليفربول حتى الآن مع الثنائي، أليكسيس ماك اليستر قادما من برايتون، ودومينيك سوبوسلاي قادما من لايبزج.

فيما تخلي عن نابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين وجيمس ميلنر وجودرن هندرسون وفابينيو.

ويفتتح ليفربول الدوري الإنجليزي بمواجهة تشيلسي يوم 13 أغسطس المقبل في ملعب ستامفورد بريدج.

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