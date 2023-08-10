تشيلسي ينسحب من صفقة فلاهوفيتش.. وجمهور يوفنتوس يهتف "لا نريد لوكاكو"

قرر نادي تشيلسي الإنسحاب من الصفقة التبادلية مع يوفنتوس التي تشمل انتقال روميلو لوكاكو إلى الفريق الإيطالي، مقابل انتقال دوسان فلاهوفيتش إلى الأزرق.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، فإن نادي تشيلسي أبلغ يوفنتوس أنه ليس لديه نية لمواصلة المفاوضات المتعلقة بالثنائي لوكاكو ودوسان فلاهوفيتش.

ويريد تشيلسي دفع 25 مليون يورو بالإضافة إلى لوكاكو للحصول على خدمات الصربي فلاهوفيتش.

إلا أن يوفنتوس لا يريد قبول مبلغ أقل من 40 مليون يورو للتخلي عن مهاجمه لتشيلسي، بالإضافة إلى لوكاكو.

يأتي ذلك وسط رفض كبير من جمهور يوفنتوس لفكرة ضم المهاجم البلجيكي لوكاكو.

وشهدت المباراة الودية الأخيرة لـ يوفنتوس ضد فريق الشباب في النادي استعدادا للموسم الجديد رفض كبير من الجمهور لضم لوكاكو.

ونزل الجمهور إلى الملعب في تقليد سنوي قبل كل موسم، وفي هذه الأثناء هتف برفض ضم لوكاكو.

يأتي ذلك بسبب العداوة السابقة بين جمهور يوفنتوس ولوكاكو بعد أكثر من واقعة حدثت بينهما خلال الموسم الماضي عندما كان يلعب مع إنتر ميلان. (اقرأ القصة كاملة من هنا)

ولعب لوكاكو الموسم الماضي معارا من تشيلسي إلى إنتر ميلان.

ويسعى تشيلسي لدعم هجومه بالتعاقد مع أحد المهاجمين المميزين بعد إصابة كريستوفر نكونكو التي ستبعده عن الملاعب عدة شهور.