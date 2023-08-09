صفقة لـ البدري من مصر.. الزوراء العراقي يضم كريستوفر جون من الداخلية

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 22:52

كتب : رضا السنباطي

حسام البدري

أعلن نادي الزوراء العراقي التعاقد مع النيجيري كريستوفر جون مهاجم فريق الداخلية.

وتعد هذه الصفقة هي أول صفقة للنادي العراقي رفقة مدربه الجديد حسام البدري يبرمها من الدوري المصري.

كما تعاقد الزوراء مع كل من رضا حاجم وعلي محسن ومحمد علي ومصطفى ناظم ومحمد مصطفى.

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حسام البدري سبق وقاد فرق المريخ السوداني، والأهلي طرابلس، ووفاق سطيف الجزائري، والصفاقسي التونسي خارج مصر.

وتعد محطة الزوراء في العراق هي الأولى للبدري خارج قارة إفريقيا.

الزوراء أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بترتيب الدوري العراقي الممتاز، فيما حقق لقب الدوري لأخر مرة موسم 2017/2018.

وكانت محطة البدري الأخيرة رفقة الصفاقسي التونسي، إذ قدم استقالته بعد الخسارة أمام الشرطة العراقي بهدف في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

حسام البدري الزوراء العراقي كريستوفر جون
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