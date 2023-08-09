بعد حصوله على شارة قيادة تشيلسي.. ريس جيمس: كنت قريبا من الرحيل

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 22:50

كتب : FilGoal

ريس جيمس مع مارك كوكوريا

كشف ريس جيمس قائد تشيلسي الجديد عن فترة كان قريبا فيها من الرحيل عن صفوف ناديه قبل صعوده للفريق الأول.

رييس جيمس

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وتحدث ريس جيمس لموقع تشيلسي قائلا: "الرحلة كانت صعبة ولم تكن سهلة".

وواصل "كنت قريبا عدة مرات من الرحيل عن تشيلسي لأنني لم أكن جيدا بما يكفي آنذاك وكان الأمر صعبا".

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واستدرك "لكنني واصلت العمل بجدية حيث حصلت على عقد".

وأكمل اللاعب الإنجليزي "الآن يبدو وكأننا في مكان جديد فقد ضم النادي العديد من اللاعبين الجدد وجهاز فني وخضنا الجولة التحضيرية بشكل جيد".

وأردف ريس جيمس "لذا نحن في قمة الحماس للموسم المقبل وسأحاول البقاء لائقا لأشارك لأكبر وقت ممكن وأساعد الفريق والآن علي مساعدة الفريق لتحقيق ما نريده".

وأتم "مواجهة ليفربول في الجولة الافتتاحية من الموسم ضد ليفربول لا يوجد مباراة أكبر من ذلك في الجولة الأولى وستكون في ملعبنا وسنعمل بقوة".

ريس جيمس تشيلسي
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